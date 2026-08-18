25 şirkete şeker soruşturması. 47 yönetici ifadeye çağrıldı
18.08.2026 10:09
Son Güncelleme: 18.08.2026 10:23
Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan 25 firmaya operasyon yapıldı. Savcılık, 47 şirket yöneticisini ifadeye çağırdı.
Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri belirlendi.
ÜRÜNLERİN GERÇEK İÇERİĞİNİ GİZLEDİLER
Yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin maltodekstrin, glukoz, nişasta, fruktoz ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği; faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün arasında farklılıklar bulunduğu tespit edildi.
Bu tespit üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
GÜRLEK: 26 ADRESTE ARAMA YAPILDI, 47 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli sekiz şehirde gerçekleştirilen operasyonda 25 şirkete ait 26 adreste arama yapıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, şirket yöneticisi 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığını açıkladı.
İfadeye çağrılan şirket yöneticilerine, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçlamaları yöneltiliyor.
Soruturmaya ilişkin açıklama yapan Bakan Gürlek, "Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.