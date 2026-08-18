25 şirkete şeker soruşturması. 47 yönetici ifadeye çağrıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli sekiz şehirde gerçekleştirilen operasyonda 25 şirkete ait 26 adreste arama yapıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, şirket yöneticisi 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığını açıkladı.

İfadeye çağrılan şirket yöneticilerine, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçlamaları yöneltiliyor.

Soruturmaya ilişkin açıklama yapan Bakan Gürlek, "Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.