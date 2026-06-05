250 kilometrelik hırsızlık İstanbul'da son buldu.

Şüphelilerin Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir adrese gelebileceği bilgisini alan ekipler bölgede önlem aldı.

Akşam saatlerinde şüpheli araç durduruldu durdurdu ve Mesut Can D. (26), Baran E. (28) ve Görkem B. (25) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda Mesut Can D.’de 16 bin lira, Baran E.’de 15 bin 400 lira ve Görkem B.’de ise 9 bin 400 lira ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.