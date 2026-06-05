250 kilometrelik hırsızlık İstanbul'da son buldu
05.06.2026 10:24
İstanbul'dan yola çıkarak 250 kilometre yol gidip Bolu’da yaşlı bir kadının yaklaşık 740 bin lira değerindeki altınlarını çalan şüpheliler Kağıthane'de yakalandı.
250 kilometrelik hırsızlık İstanbul'da son buldu.
Kağıthane’den yola çıkan şüpheliler, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Beyderesi Köyü’nde evde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının yaklaşık 740 bin lira değerindeki altınlarını çaldı.
Olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği’ne gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandığı araç ve kimlik bilgileri belirlenirken İstanbul’a doğru hareket ettikleri de tespit edildi.
AYNI GÜN YAKALANDI
Şüphelilerin Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir adrese gelebileceği bilgisini alan ekipler bölgede önlem aldı.
Akşam saatlerinde şüpheli araç durduruldu durdurdu ve Mesut Can D. (26), Baran E. (28) ve Görkem B. (25) gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda Mesut Can D.’de 16 bin lira, Baran E.’de 15 bin 400 lira ve Görkem B.’de ise 9 bin 400 lira ele geçirildi.
Araçta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
TUTUKLANDILAR
Yapılan incelemelerde Mesut Can D.’nin poliste daha önceden ullanmak için "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "hırsızlık", Baran E.’nin "uyuşturucu madde ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", Görkem B.’nin ise "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.
Kağıthane Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, hırsızlık suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.