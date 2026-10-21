26 bin liraya hurdacıya satılmıştı, 35 gün sonra bulundu

Yalova ile Japonya’nın Tonami kenti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık 'Japon Barış Çanı’, çalındıktan 35 gün sonra 26 bin TL’ye satıldığı hurdacıda bulundu.

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Japon Barış Çanı’nın çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışma kapsamında yakalanan şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

3 HURDACIYA ADLİ İŞLEM

Çanı satın alan 3 hurdacı hakkında da ‘suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ suçundan adli işlem uygulandı. Bulunan Japon Barış Çanı, yeniden sergilenmek üzere Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.