26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı. Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre; Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.



Yarın akşam saatlerine etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiği açıklandı.