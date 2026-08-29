26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı. Sel ve su baskınlarına dikkat
29.08.2026 04:53
Bugün sıcaklık ülke genelinde ortalamanın altında olacak. Meteorolojiden 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının ardından dün yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olmaya başladı.
Sonbahara günler kalırken sezonun ilk yağışlarının etkisiyle sıcaklıklar da hissedilir derecede azaldı.
26 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adana, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Denizli, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Şırnak için sarı kodlu, Ordu ve Samsun illeri için ise turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Özellikle Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu'da yağışın şiddetinin daha fazla olacağı ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK
İstanbul'da gündüz yine yağış var, akşam ise hafifleyecek ancak kuvvetli rüzgar üşütecek. Sıcaklık 24-25 derece civarında olacak.
Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı, sıcaklık 25 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar havayı serinletiyor, sıcaklık 32 dereceye inecek. Antalya 36 derece, Akseki, Alanya kesiminde yağış var.
EGE'DE SICAKLIK 6 DERECE DÜŞECEK
Marmara'da yağmur gündüz orta kuvvetli devam edecek, akşam ise hafifliyor. Kuvvetli rüzgar soğuk esiyor, Kocaeli 24, Çanakkale 26, Edirne parçalı bulutlu 29 derece. Pazar günü Marmara'da hava açacak.
İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde de yağmur çok daha şiddetli yağacak, sıcaklık 23-24 dereceye iniyor.
Ege'de kuvvetlenen poyrazla hissedilen sıcaklık 6 derece birden azalacak. Manisa 30, Denizli 33, Bodrum 31 derece.
Akdeniz'de Adana, Mersin, Hatay boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili. Rüzgar da şiddetli, Adana 31 derece.
Doğu Anadolu'da Erzincan, Kars, Ardahan'da yağış daha şiddetli. Güneydoğu'da Gaziantep, Adıyaman kesiminde yağış var, Erzurum 23, Diyarbakır 35 derece.
KARADENİZ İÇİN SEN VE SU BASKINI UYARISI
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre; Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Yarın akşam saatlerine etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiği açıklandı.