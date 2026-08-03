28 bin 811 kültür varlığı Türkiye'ye geri getirildi. 1980 yılından beri izi takip ediliyordu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Yurt Dışından İadesi Sağlanan Eserler' verilerine göre, 46 yılda yurt dışına kaçırılan 28 bin 811 tarihi eser ve kültür varlığı Türkiye'ye getirildi.

En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer aldı.

Listeye göre; Almanya'dan 8 bin 670, Hırvatistan'dan 4 bin 147, İngiltere'den 3 bin 750, Bulgaristan'dan 3 bin 61, ABD'den 2 bin 747, Sırbistan'dan 1865 eser getirildi.