28 bin 811 kültür varlığı Türkiye'ye geri getirildi. 1980 yılından beri izi takip ediliyordu
03.08.2026 10:17
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla 1980'den bu yana 28 bin 811 kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. En fazla iade 8 bin 670 eserle Almanya'dan yapıldı.
20 ÜLKEDE 176 ARAŞTIRMA YÜRÜTÜLDÜ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmaları sürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 1980 yılından bu yana 20 ülkede 176 araştırma yürütüldü.
Anadolu'nun farklı medeniyetlere ait izlerini taşıyan tarihi eserlerin yeniden Türkiye'ye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen 28 bin 811 kültür varlığının ülkeye iadesi sağlandı.
Ekipler, yurt dışında bulunan ve tarihi eser niteliği taşıyan kültür varlıklarının izini sürerek bunları tespit ediyor ve Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor.
İADELER EN ÇOK ALMANYA'DAN
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Yurt Dışından İadesi Sağlanan Eserler' verilerine göre, 46 yılda yurt dışına kaçırılan 28 bin 811 tarihi eser ve kültür varlığı Türkiye'ye getirildi.
En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer aldı.
Listeye göre; Almanya'dan 8 bin 670, Hırvatistan'dan 4 bin 147, İngiltere'den 3 bin 750, Bulgaristan'dan 3 bin 61, ABD'den 2 bin 747, Sırbistan'dan 1865 eser getirildi.
2026'DA DA ÇOK SAYIDA İADE GERÇEKLEŞTİ
Bakanlık tarafından yurt dışındaki eserlerin Türkiye'ye iadesi amacıyla çalışmalar, bu yıl da aralıksız sürdü. 2026'da Smyrna Agora kazılarında ele geçirildiği tespit edilen mermer heykel başının ABD'den gönüllü iadesi sağlandı.
Ayrıca Adana Ulu Camii'nden 2002 ve 2003 yıllarında çalınan çiniler İspanya'dan, İstanbul Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi'nden çalındığı tespit edilen İznik çini karonun İngiltere'den iadesi sağlandı.
ABD'den de Zeugma Antik Kenti kökenli mozaik pano Türkiye'ye getirildi.