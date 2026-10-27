28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim'de okullar, bankalar ve kamu kurumları tatil mi, yarım gün mü olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 28 Ekim Çarşamba günü okula gidecek öğrenciler, işe gidecek banka ve kamu çalışanları ise yarının yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim'de okullar, bankalar ve kamu kurumları yarım gün mü olacak?