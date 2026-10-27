28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim'de okullar, bankalar ve kamu kurumları tatil mi, yarım gün mü olacak?
27.10.2026 11:20
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bir gün öncesindeki 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün olup olmadığı milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı tarafından sorgulanıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 28 Ekim Çarşamba günü okula gidecek öğrenciler, işe gidecek banka ve kamu çalışanları ise yarının yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim'de okullar, bankalar ve kamu kurumları yarım gün mü olacak?
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 1. maddesi gereğince; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar.
Bu doğrultuda 28 Ekim 2026 Çarşamba günü resmi olarak yarım gün tatildir. 28 Ekim saat 13.00’ten 29 Ekim akşamı saat 00.00’e kadar olan toplam 1,5 günlük süre Ulusal Bayram (Cumhuriyet Bayramı) tatili kapsamındadır.
28 EKİM'DE BANKALAR VE KAMU KURUMLARI KAPALI MI, YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla pek çok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermeyecek.
28 Ekim’de ise sadece öğleden sonra resmi tatil uygulandığı için okullar, devlet daireleri, kamu kurumları, üniversiteler, bankalar, noterler, PTT şubeleri saat 13.00'e kadar çalışacak ve öğleden sonra kapalı olacak.
29 EKİM'DE NERELER KAPALI?
29 Ekim’de tam gün resmi tatil uygulanacağı için birçok kurum hizmet vermeyecek. Dolayısıyla tüm okullar ve üniversiteler, devlet daireleri, nüfus müdürlüğü, adliyeler, belediyeler, bankalar, PTT ve kargo şubelerinin büyük kısmı, Borsa İstanbul, noterler, vergi daireleri, tapu müdürlükleri ve SGK, Nüfus Müdürlüğü ve Göç İdaresi gibi kurumlar 29 Ekim’de tüm kamu hizmetlerini durdurur.
İşlemler bir sonraki ilk iş gününe kalır.
2026-2027 YILI KALAN TATİL GÜNLERİ
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak 2027 Cuma: Yılbaşı Tatili
23 Nisan 2027 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2027 Cumartesi: İşçi Bayramı
19 Mayıs 2027 Çarşamba: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2027 Perşembe: Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2027 Pazartesi: Zafer Bayramı