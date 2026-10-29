29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları. Cumhuriyet'in 103. yıldönümüne özel en güzel kısa mesajlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yakmış olduğu bağımsızlık meşalesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün tam 103 yaşında. Türk milletinin küllerinden doğarak egemenliğini ilan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yılda da büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutlanıyor.

Bu anlamlı günde sevdiklerine, yakınlarına ve arkadaşlarına en içten dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları , Cumhuriyet'in 103. yılına özel kısa, özlü ve anlamlı tebrik sözlerini araştırıyor.