29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları. Cumhuriyet'in 103. yıldönümüne özel en güzel kısa mesajlar
29.10.2026 10:11
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, Cumhuriyet'in 103. yıldönümü dolayısıyla birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yakmış olduğu bağımsızlık meşalesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün tam 103 yaşında. Türk milletinin küllerinden doğarak egemenliğini ilan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yılda da büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutlanıyor.
Bu anlamlı günde sevdiklerine, yakınlarına ve arkadaşlarına en içten dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, Cumhuriyet'in 103. yılına özel kısa, özlü ve anlamlı tebrik sözlerini araştırıyor.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun.”
"Tarihe yazılan en güzel imzadır 29 Ekim. 103. yılımız kutlu olsun."
"103 yıllık gururla, sonsuz minnetle, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, her bir karışına sevdalı olduğumuz bu topraklarda nice 29 Ekimler kutlanacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."
"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milli Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel yarınlara taşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
"103 yıldır eksilmeyen bir aidiyetle, hep aynı gururla… Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin yiğit komutanlarını, ilk Meclisimizin muhterem üyelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."
"Cumhuriyet; bir ulusun yeniden doğuşu. Bu büyük günü coşkuyla kutluyor, geleceğe umutla bakıyoruz."
"Yüce Türk milletinin en büyük bayramı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet!"
"Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!"
"29 Ekim, bağımsızlığımızın en anlamlı simgesi. Yaşasın Cumhuriyet!."
"103 yıldır dimdik ayakta duran Cumhuriyetimiz, nice yüzyıllar boyunca yolumuzu aydınlatacak."
"Cumhuriyetimizin 103. yılında; Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"