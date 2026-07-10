29 kişi can vermişti. Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında ara karar

Bilirkişi heyetince hazırlanan ön raporda, şüphelilerin gerekli önlemi almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları belirtildi.

Yangına ilk olarak çalışanlar tarafından müdahale edildiği ancak boş olan yangın tüplerinden de anlaşıldığı üzere başarı sağlanamadığı kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir dakikadan bile az bir süre içerisinde yangının çok hızlı bir şekilde büyümesi ile çıkış yolu kapı tarafının alevlerle kesilmiş olması, insanların kendilerini kurtarmak maksadıyla salonun iç kısımlarına ve yukarı katlara doğru kaçmaları, yangın hakkında bilinçli olmadıkları için ısının ve alevlerin yukarı kısımlarda daha etkili olabileceğini düşünemediklerinden ve iş yeri hakkında tam bilgi sahibi olmadıkları anlaşıldığından, yukarı kısımlarda mahsur kalan 29 çalışanın yangın esnasında oluşan yüksek ısı ve karbonmonoksit gazından etkilenerek eks oldukları tahmin edilmektedir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünce hazırlanan raporda ise "İş yeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir." denildi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "hızlı taramayla bina tespiti raporu"nda, binanın kolonlarının yangından etkilendiği ve yapının çok yüksek risk seviyesinde olduğu bildirildi.