3 aylar başlangıç tarihi 2026. 3 aylar ne zaman başlayacak ve bitecek? İlk oruç ne zaman?
25.11.2026 10:40
İslam alemi tarafından kutsal aylar olan üç aylar takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini günler takvimiyle kesinleşti.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başında yayımlanan dini günler takvimi sonrasında üç ayların başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.
Rahmet ve bereket ayları olarak kabul edilen üç aylar başlangıcı bu yıl aralık ayına denk geliyor. Ramazan ayı ise Recep ve Şaban ayları sonrasında başlayacak. Peki, 3 aylar ne zaman başlayacak ve bitecek? İlk oruç ne zaman tutulacak?
3 AYLAR BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 dini günler takvimi sonrasında üç aylar başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.
2026 yılında idrak edilmeye başlayacak olan 3 aylar 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Üç ayların ilk günü olan 10 Aralık aynı zamanda Regaip Kandili olarak idrak edilecek.
Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı ise 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Yani ilk oruç tutulmaya başlayacak. 8 Mart Pazartesi günü ise Ramazan ayı arefe günüyle birlikte sona erecek. Bu tarih aynı zamanda üç ayların son günü olacak.
2027 KANDİL GÜNLERİ
2027 yılı öncesinde Diyanet tarafından kandil tarihleri açıklandı.
Üç ayların ilk günü olan 10 Aralık Perşembe günü Regaip Kandili, Recep ayının son günü olan 4 Ocak 2027 tarihinde ise Miraç Kandili idrak edilecek.
Şaban ayında ise Berat Kandili yer alıyor. Berat Kandili, 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek.
13 Ağustos 2027 Cuma günü ise Mevlid Kandili olacak.