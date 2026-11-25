Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 dini günler takvimi sonrasında üç aylar başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

2026 yılında idrak edilmeye başlayacak olan 3 aylar 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Üç ayların ilk günü olan 10 Aralık aynı zamanda Regaip Kandili olarak idrak edilecek.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı ise 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Yani ilk oruç tutulmaya başlayacak. 8 Mart Pazartesi günü ise Ramazan ayı arefe günüyle birlikte sona erecek. Bu tarih aynı zamanda üç ayların son günü olacak.