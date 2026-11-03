3 aylar başlangıç tarihi 2026. 3 aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor?
03.11.2026 14:05
3 aylar başlangıç ve bitiş tarihi, mübarek 3 ayların faziletlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran 3 aylar ne zaman?
Tüm İslam alemi için kutsal aylar olan 3 ayların başlangıcına kısa bir zaman kala, vatandaşlar 3 ayların başlangıç ve bitiş tarihini merak etmeye başladı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 ayların son ayı olan Ramazan ayı ile birlikte binlerce kişi oruçlarını tutacak, iftarlarını yapacak. Peki, 3 aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor?
3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 vakit hesaplama takvimine göre, 3 ayların başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; 3 aylar 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
RECEP, ŞABAN VE RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026-2027 dini günler takvimine göre 3 aylar bu yıl 10 Aralık'ta başlayacak ve 8 Mart 2027 Pazartesi günü sona erecek.
Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı, 10 Aralık başlayacak ve 4 Ocak 2027'de sona erecek. Bugün ayrıca Miraç Kandili olarak idrak edilecek.
Üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı ise 9 Ocak'ta başlayacak ve 22 Ocak'ta sona erecek.
Oruç ayı olan Ramazan ise 8 Şubat'ta başlayacak ve 8 Mart'ta sona erecek.
3 AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre, 3 aylarda oruç tutmanın hükmü ve dindeki yeri şöyle açıklanıyor:
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir.
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer alır.
Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yok. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile orucu tutabilir.