3 aylar başlangıcı 2026. 3 aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
10.11.2026 11:04
İslam aleminde rahmet, bereket ve arınma mevsimi olarak kabul edilen mübarek 3 aylar için geri sayım başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu kutsal aylar için tarihler belli oldu.
Recep ayının ilk günü ile birlikte başlayacak olan 3 aylar tarih araştırmaları sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 yılı dini günler takvimiyle birlikte merak edilen tüm tarihler kesinleşti. İşte 2026-2027 3 aylar başlangıç tarihi.
3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl yayımladığı dini günler takvimi sonrasında 3 aylar başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2026 yılında 3 aylar 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Üç ayların ilk günü olan 10 Aralık aynı zamanda Regaip Kandili olarak idrak edilecek.
RECEP, ŞABAN VE RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı, 10 Aralık'ta başlayacak ve 4 Ocak 2027'de sona erecek. Bugün ayrıca Miraç Kandili olarak idrak edilecek.
Üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı ise 9 Ocak'ta başlayacak ve 22 Ocak'ta sona erecek.
Oruç ayı olan Ramazan ise 8 Şubat'ta başlayacak ve 8 Mart'ta sona erecek.
2027 KANDİL GÜNLERİ
Üç ayların başlayacak olmasıyla birlikte 2026-2027 kandil günleri de belli oldu.
Buna göre; Üç ayların ilk günü olan 10 Aralık Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.
Recep ayının son günü olan 4 Ocak 2027 tarihinde ise Miraç Kandili idrak edilecek.
Recep ayından sonra denk gelen Şaban ayında ise Berat Kandili yer alıyor. Berat Kandili, 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek.
13 Ağustos 2027 Cuma günü ise Mevlid Kandili'ne denk geliyor.