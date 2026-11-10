3 aylar başlangıcı 2026. 3 aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı, 10 Aralık'ta başlayacak ve 4 Ocak 2027'de sona erecek. Bugün ayrıca Miraç Kandili olarak idrak edilecek.

Üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı ise 9 Ocak'ta başlayacak ve 22 Ocak'ta sona erecek.

Oruç ayı olan Ramazan ise 8 Şubat'ta başlayacak ve 8 Mart'ta sona erecek.