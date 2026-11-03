3 baraj yüzde 70'in üzerine çıktı. 3 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı

İstanbul barajları ekim ayında meydana gelen yoğun yağışların ardından rahat bir nefes alırken, barajlar kasım ayında da can suyu bulmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 3 Kasım tarihli verilere göre barajlar artışını sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul'da dün hafta 53,71 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bugün 54,17 seviyesinde bulunuyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlarla birlikte barajlar 1 günde yüzde 0,46 artış göstermiş oldu.