3 baraj yüzde 70'in üzerine çıktı. 3 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı
03.11.2026 11:01
Baraj doluluk oranları, İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk oranı bir günde yüzde 0,46 yükseldi.
3 Kasım tarihli İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı.
İstanbul'un su rezervlerinde kilit noktaya sahip olan 3 baraj, son günlerde meydana gelen sağanak yağışlarla birlikte yüzde 70 sınırını aştı. Darlık barajı ise adeta dolup taşarak yüzde 90 seviyesine yükseldi. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
3 KASIM BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul barajları ekim ayında meydana gelen yoğun yağışların ardından rahat bir nefes alırken, barajlar kasım ayında da can suyu bulmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 3 Kasım tarihli verilere göre barajlar artışını sürdürmeye devam ediyor.
İstanbul'da dün hafta 53,71 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bugün 54,17 seviyesinde bulunuyor.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlarla birlikte barajlar 1 günde yüzde 0,46 artış göstermiş oldu.
BİR AYDA BARAJLAR YÜZDE 14 ARTIŞ GÖSTERDİ
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 3 Ekim'de yüzde 39,04 olarak ölçülen genel doluluk oranı, 3 Kasım itibarıyla yüzde 54,17'e yükseldi.
Yaklaşık bir aylık dönemde yüzde 14,86'lık artış yaşanırken barajlardaki su seviyelerinin aynı oranda yükselmemesi dikkat çekti. Bazı barajlarda doluluk yüzde 90'ın üzerine çıkarken bazılarında yüzde 5 seviyesine dahi ulaşılamadı.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 78,27
Darlık barajı 90,56
Elmalı barajı 62,48
Terkos barajı 38,56
Alibey barajı 70,3
Büyükçekmece barajı 32,02
Sazlıdere barajı 33,59
Istrancalar 53,24
Kazandere 3,37
Pabuçdere 2,57