3 bin rakımda eşsiz manzara. Yerli ve yabancı doğaseverlerin ilgi odağı

Bin bir çeşit çiçek ve endemik bitki örtüsü, bunun yanında koruma altında ki çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, boz ayı, vaşak, ur kekliği, kurt, tilki, kınalı keklik gibi zengin hayvan popülasyonuna sahip bir bölge olan Merg Yaylası, doğaseverler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem bir alan sağlıyor.