3 ilde orman yangını. Ekiplerin müdahalesi sürüyor
18.07.2026 15:32
Kütahya, Aydın ve İstanbul'un Çatalca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla orman yangınları da arttı.
Ekipler, yangınlarla mücadelesini sürdürürken 3 ilden yangın haberi geldi.
ÇATALCA
İstanbul'un Çatalca ilçesinde orman yangını çıktı.
Ormanlı Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın için itifaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Yangında havadan da müdahale ediliyor.
AYDIN
Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
KÜTAHYA
Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık mevkiinde de orman yangını çıktı.
Yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını kontrol altına almak için çok sayıda ekip seferber edildi. Yangına havadan 7 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken, karadan ise 22 arazözün yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve orman işçisi söndürme çalışmalarına katılıyor.