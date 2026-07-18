3 ilde orman yangını. Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık mevkiinde de orman yangını çıktı.

Yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını kontrol altına almak için çok sayıda ekip seferber edildi. Yangına havadan 7 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken, karadan ise 22 arazözün yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve orman işçisi söndürme çalışmalarına katılıyor.