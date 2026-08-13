30-30-30 kuralına dikkat! Risk seviyesi çok yükseğe çıkıyor

Tolunay, 2021'deki Manavgat yangınında alevlerin bir saatte 8-10 kilometre, geçen yıl Çanakkale'deki bazı yangınlarda ise saatte 5-6 kilometre hızla ilerlediğini hatırlattı ve yangınların zaman zaman bir insanın yürüme hızı olan saatte 3-4 kilometreden daha hızlı yayılabildiğini ifade etti.

Yangının hızlı ilerlemesinin müdahaleyi zorlaştırdığını, yerleşim alanlarının korunması ve tahliye gibi önlemler için süreyi azalttığını belirten Tolunay, şiddetli rüzgarların kıvılcımları taşıyarak yeni yangınların başlamasına da neden olabildiğini anlattı.

Tolunay, rüzgar hızının saatte 50, 60 veya 80 kilometreye çıkması halinde riskin daha da büyüdüğüne işaret ederek, "Bu durumda alarm seviyesi daha da yükseltilmeli. Şiddetli rüzgar, yangının yayılmasını hızlandırdığı gibi uçak ve helikopterlerin güvenli şekilde görev yapmasını da zorlaştırabiliyor. Hava araçları havalansa bile suyun hedefe doğru şekilde bırakılması güçleşebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.