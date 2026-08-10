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30 il için düğmeye basıldı. Gök gürültülü sağanak, aşırı sıcak ve nem bunaltacak (Bu hafta hava nasıl olacak?)

10.08.2026 08:19

NTV - Haber Merkezi

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Yurt genelinde yeni haftada aşırı sıcaklıklarla birlikte yüksek nem de etkili olmaya devam edecek. 30 kentte ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

30 il için düğmeye basıldı. Gök gürültülü sağanak, aşırı sıcak ve nem bunaltacak (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı.

 

Yurt genelinde eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ederken Meteoroloji, İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi.

 

İşte yeni haftanın hava durumu…

SARI KOD VERİLDİ 1
Resmi Kurum

SARI KOD VERİLDİ

Meteoroloji, Samsun için sarı kod uyarısı verirken 30 ilde de bugün gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 2
Anadolu Ajansı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada yüksek sıcaklıklar ve nem etkisini göstermeye devam edecek.

 

İstanbul'da poyraz aralıklarla kuvvetli esecek ancak sıcaklıklar bu hafta 33 dereceye kadar çıkacak.

 

Ayrıca nem de gün içinde yüzde 88'e kadar çıkacak. 

30 il için düğmeye basıldı. Gök gürültülü sağanak, aşırı sıcak ve nem bunaltacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) 3
Resmi Kurum

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz (Kastamonu'nun iç kesimleri hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Muğla’nın iç, Osmaniye’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

Yağışların, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGARA DİKKAT! 4
Anadolu Ajansı

RÜZGARA DİKKAT!

Genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

 

MARMARA 5
Anadolu Ajansı

MARMARA

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

 

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE 6
Anadolu Ajansı

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

 

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

 

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

 

MUĞLA °C, 38°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ 7
Anadolu Ajansı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

 

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

 

BURDUR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

 

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU 8
Anadolu Ajansı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ 9
Anadolu Ajansı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kastamonu'nun iç kesimleri dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 10
Anadolu Ajansı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

 

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU 11
Anadolu Ajansı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

 

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

 

VAN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU 12
Anadolu Ajansı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

 

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

 

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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