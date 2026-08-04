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31 Mart 2024 yerel seçimlerinden beri kaç CHP'li belediye başkanı tutuklandı?

04.08.2026 10:10

NTV - Haber Merkezi

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CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor. 31 Mart 2024'te düzenlenen yerel seçimlerden bu yana 30 belediye başkanı tutuklandı. Bir belediye başkanı ise bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden beri kaç CHP'li belediye başkanı tutuklandı?
NTV

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlayan soruşturmalar sürüyor.

 

31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimler sonrası başlayan süreçte çok sayıda belediyeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

 

Bu operasyonlarda belediye başkanları, bürokratlar ve belediye çalışanları gözaltına alındı, bazıları tutuklandı.

İLK OPERASYON ESENYURT'TA YAPILDI 1
Anadolu Ajansı

İLK OPERASYON ESENYURT'TA YAPILDI

CHP'li belediyelere dönük operasyonların ilki 30 Ekim 2024'te gerçekleşti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

 

Bu tarihten sonra genişleyen soruşturmalar, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile diğer ilçe belediyelerine uzandı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanıp görevinden uzaklaştırıldı.

36 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI 2
DHA

36 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik soruşturmada bugüne dek birçok operasyon düzenlendi.

 

Türkiye geneline yayılan operasyonlarda yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla bugüne kadar 36 CHP'li belediye başkanı tutuklandı.

 

Süreç içerisinde altı belediye başkanının tahliyesine karar verildi.

HANGİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLU? 3
Anadolu Ajansı

HANGİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - 23 Mart 2025'te tutuklandı

 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık - 23 Mart 2025'te tutuklandı

 

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan - 23 Mart 2025'te tutuklandı

 

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün - 3 Haziran 2025'te tutuklandı

 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe - 4 Haziran 2025'te tutuklandı

 

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara - 4 Haziran 2025'te tutuklandı

 

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı - 14 Temmuz 2025'te tutuklandı

 

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu - 16 Eylül 2025'te tutuklandı

 

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler - 4 Mart 2025'te tutuklandı

 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat - 17 Ocak 2025'te tutuklandı

 

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel - 22 Nisan 2026'da tutuklandı

 

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu - 16 Haziran 2026'da tutuklandı

 

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat - 23 Haziran 2026'da tutuklandı

 

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş - 31 Temmuz 2026'da tutuklandı

 

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner - 14 Temmuz 2026'da tutuklandı

 

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu - 3 Ağustos 2026'da tutuklandı

 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet - 23 Temmuz 2026'da tutuklandı

 

Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey - 4 Nisan 2026'da tutuklandı

 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - 2 Mart 2026'da tutuklandı

 

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek - 5 Temmuz 2025'te tutuklandı

 

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin - 4 Haziran 2025'te tutuklandı

 

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara (CHP'den ihraç edildi.) - 8 Temmuz 2025'te tutuklandı

 

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel - 16 Mart 2026'da tutuklandı

 

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım (CHP'den ihraç edildi.) - 30 Mart 2026'da tutuklandı

 

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan - 21 Nisan 2026'da tutuklandı

 

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak - 23 Mayıs 2026'da tutuklandı

 

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay - 26 Mayıs 2026'da tutuklandı

 

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman - 6 Haziran 2026'da tutuklandı

 

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin - 30 Haziran 2026'da tutuklandı

 

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut - 22 Haziran 2026'da tutuklandı

 

TAHLİYE EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI

 

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar - 5 Şubat 2026'da tahliye edildi

 

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer - 14 Temmuz 2025'te tahliye edildi

 

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere - 9 Temmuz 2025'te tahliye edildi

 

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar - 22 Nisan 2026'da tahliye edildi

 

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney - 8 Temmuz 2026'da tahliye edildi

 

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit - 22 Haziran 2026'da ev hapsi kaldırıldı

 

GÖZALTINDAKİ BELEDİYE BAŞKANLARI

 

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek - 4 Ağustos 2026'da gözaltına alındı

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