31 Mart 2024 yerel seçimlerinden beri kaç CHP'li belediye başkanı tutuklandı?
04.08.2026 10:10
CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor. 31 Mart 2024'te düzenlenen yerel seçimlerden bu yana 30 belediye başkanı tutuklandı. Bir belediye başkanı ise bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlayan soruşturmalar sürüyor.
31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimler sonrası başlayan süreçte çok sayıda belediyeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Bu operasyonlarda belediye başkanları, bürokratlar ve belediye çalışanları gözaltına alındı, bazıları tutuklandı.
İLK OPERASYON ESENYURT'TA YAPILDI
CHP'li belediyelere dönük operasyonların ilki 30 Ekim 2024'te gerçekleşti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.
Bu tarihten sonra genişleyen soruşturmalar, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile diğer ilçe belediyelerine uzandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanıp görevinden uzaklaştırıldı.
36 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI
İBB'ye yönelik soruşturmada bugüne dek birçok operasyon düzenlendi.
Türkiye geneline yayılan operasyonlarda yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla bugüne kadar 36 CHP'li belediye başkanı tutuklandı.
Süreç içerisinde altı belediye başkanının tahliyesine karar verildi.
HANGİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - 23 Mart 2025'te tutuklandı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık - 23 Mart 2025'te tutuklandı
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan - 23 Mart 2025'te tutuklandı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün - 3 Haziran 2025'te tutuklandı
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe - 4 Haziran 2025'te tutuklandı
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara - 4 Haziran 2025'te tutuklandı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı - 14 Temmuz 2025'te tutuklandı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu - 16 Eylül 2025'te tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler - 4 Mart 2025'te tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat - 17 Ocak 2025'te tutuklandı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel - 22 Nisan 2026'da tutuklandı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu - 16 Haziran 2026'da tutuklandı
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat - 23 Haziran 2026'da tutuklandı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş - 31 Temmuz 2026'da tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner - 14 Temmuz 2026'da tutuklandı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu - 3 Ağustos 2026'da tutuklandı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet - 23 Temmuz 2026'da tutuklandı
Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey - 4 Nisan 2026'da tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - 2 Mart 2026'da tutuklandı
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek - 5 Temmuz 2025'te tutuklandı
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin - 4 Haziran 2025'te tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara (CHP'den ihraç edildi.) - 8 Temmuz 2025'te tutuklandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel - 16 Mart 2026'da tutuklandı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım (CHP'den ihraç edildi.) - 30 Mart 2026'da tutuklandı
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan - 21 Nisan 2026'da tutuklandı
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak - 23 Mayıs 2026'da tutuklandı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay - 26 Mayıs 2026'da tutuklandı
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman - 6 Haziran 2026'da tutuklandı
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin - 30 Haziran 2026'da tutuklandı
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut - 22 Haziran 2026'da tutuklandı
TAHLİYE EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI
Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar - 5 Şubat 2026'da tahliye edildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer - 14 Temmuz 2025'te tahliye edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere - 9 Temmuz 2025'te tahliye edildi
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar - 22 Nisan 2026'da tahliye edildi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney - 8 Temmuz 2026'da tahliye edildi
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit - 22 Haziran 2026'da ev hapsi kaldırıldı
GÖZALTINDAKİ BELEDİYE BAŞKANLARI
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek - 4 Ağustos 2026'da gözaltına alındı