33. Dönem POMEM sözlü sınav (mülakat) giriş yerleri sorgulama 2026: POMEM sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
02.06.2026 14:47
Son Güncelleme: 02.06.2026 15:14
Polis memuru olabilmek için zorlu aşamaları tek tek geride bırakan adaylar, POMEM sözlü sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyordu. Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik (parkur) aşamalarını başarıyla tamamlayan binlerce polis adayının heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar, e-Devlet üzerinden 33. Dönem POMEM mülakat yerlerini sorgulayabilecek.
Polis üniformasını giyme hayali kuran adayların mülakat gününde herhangi bir hak kaybı yaşamaması için sınav giriş yerleri sorgulama ekranını, adım adım belge alma rehberini ve mülakata giderken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik.
33. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI
33. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecek.
İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
MÜLAKATA GELİRKEN BUNLARI YANINIZDA BULUNDURMAYIN
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, çanta, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav Merkezinde emanet alınmayacaktır.