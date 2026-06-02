33. Dönem POMEM sözlü sınav (mülakat) giriş yerleri sorgulama 2026: POMEM sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

33. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecek.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

