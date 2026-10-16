36 il için kuvvetli yağış uyarısı. İstanbul'da alarm seviyesi yükseltildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava tahmini raporunu yayımladı.

Yarın 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Turuncu kod verilen iller şöyle:

"Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova"

Sarı kod verilen iller ise şöyle sıralandı:

“Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman. Osmaniye”

İstanbul'da yarın metrekareye 100 kilograma yağış düşebileceği belirtilirken sel ve heyelan riski de sürüyor.

MURAT KURUM UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli yağışların devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün İstanbul Anadolu Yakası için bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden sonrasına yönelik turuncu uyarısı var." ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 ilimiz için ise sarı kodlu meteorolojik uyarısı bulunuyor." dedi.

Tedbirlerin alındığını ifade eden Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım." açıklamasında bulundu.