36 il için kuvvetli yağış uyarısı. İstanbul'da alarm seviyesi yükseltildi
16.10.2026 14:14
Son Güncelleme: 16.10.2026 16:25
İstanbul'a yarın için turuncu kod uyarısı verildi. Megakentte saat 18.00'den sonra yağışın kuvvetlenmesi beklenirken yarın öğleden sonra için de vatandaşlara "dikkatli olun" çağırısında bulunuldu.
Çarşamba günü İstanbul'da son 84 yılın yağış rekoru kırıldı.
Kentte metrekareye 278 kilogram yağış düştü ve birçok ev, iş yerinde su baskınları meydana geldi. Göle dönen yollarda metrelerce yüzlerce araç suya battı ve kullanılamaz hale geldi.
Kuvvetli yağışlarda bulundukları otomobil ya da sokaklar mahsur kalan vatandaşlardan 4 kişi hayatını kaybetti.
Sele neden olan kuvvetli yağış dün öğleden sonra hafifledi ancak Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistem geliyor.
İSTANBUL İÇİN TURUNCU KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava tahmini raporunu yayımladı.
Yarın 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
Turuncu kod verilen iller şöyle:
"Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova"
Sarı kod verilen iller ise şöyle sıralandı:
“Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman. Osmaniye”
İstanbul'da yarın metrekareye 100 kilograma yağış düşebileceği belirtilirken sel ve heyelan riski de sürüyor.
MURAT KURUM UYARDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli yağışların devam edeceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün İstanbul Anadolu Yakası için bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden sonrasına yönelik turuncu uyarısı var." ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 ilimiz için ise sarı kodlu meteorolojik uyarısı bulunuyor." dedi.
Tedbirlerin alındığını ifade eden Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım." açıklamasında bulundu.
YARIN İÇİN BİR UYARI DA AKOM'DAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte aralıkla devam eden yağışların yarın şiddetleneceği uyarısında bulundu.
İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği kaydedildi.
Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğu aktarıldı.
BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
AKOM da bugün aralıklarla görülen yağışın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağını, gece saatlerinden itibaren ise kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görüleceğini bildirdi.
Pazar sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte şiddetli yağışların görüleceğini açıklayan AKOM, Avrupa Yakası'nın kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Boğaz çevrelerini uyardı.
AKOM, Anadolu Yakası genelinde yağışların metrekareye 50-100 kilogram, diğer yerlerde ise metrekareye 20-50 kilogram aralığında düşeceğini belirtti.
BU SAATTEN SONRA DİKKAT
Meteoroloji'nin güncellenen yeni haritasında kuvvetli yağışların bugün saat 18.00'den itibaren başlayacağı ve gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği görüldü.
Yarın da gün içinde yağışların çok kuvvetli olacağı bildirildi.
“ETKİSİNİ ARTIRACAK”
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da hava durumuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
Çalışkan, kentteki yağışların ardından toprağın doyuma ulaştığını ifade etti.
Bu nedenle küçük yağışların da risk teşkil ettiğinin altını çizen Çalışkan, "Şu anda İstanbul'da yağmur var ama orta kuvvette. Saat 18.00- 19.00'dan sonra şiddetini artırır. Daha çok Avrupa Yakası'nda 20 ila 30 kilo arasında yağış düşebilir. Kuvvetli bir yağış." uyarısında bulundu.
Yağışın İstanbul ile birlikte turuncu kod verilen Yalova taraflarında da etkili olacağını ifade eden Çalışkan, yarından itibaren megakentte haritanın kırmızıya döndüğünü söyledi.
"DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERELİM"
"Yarın yağmur daha kuvetli olacak." diye konuşan Çalışkan, "Güneyde Muğla taraflarında, Ege'de de şiddetli yağış var. Öğleden sonra ise yağış daha da şiddetleniyor. Boğaz hattı ve Anadolu Yakası'nda 80 kilograma çıkabilir. Mümkün oldukça dışarıda olmamaya özen gösterelim." dedi.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Bilecik'te de etkili olacağını sözlerine ekleyen Çalışkan, şöyle devam etti:
“Uludağ'a ve Kütahya'nın yükseklerine kar yağabilir. Ankara'yı uyarmak istiyorum. 35 kilogramın üzerine çıktığı zaman alt geçitlerde sular birikebiliyor. Ankaralılar da özellikle dikkatli olsunlar.”