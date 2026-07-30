37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu

Emniyette şüpheli sıfatıyla ifade veren eski savcı, Yıldız'la arkadaş olduklarını, kendisini evinde misafir ettiğini ve olayın da intihar olduğunu öne sürdü.

Eski savcı, yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini ve genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.

Şüpheli eski savcının emniyetteki işlemleri sürüyor. Genç kadının ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu belirleyecek.