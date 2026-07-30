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37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu

30.07.2026 11:22

Son Güncelleme: 30.07.2026 11:29

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul'da Özlem Yıldız isimli kadın, Başakşehir ilçesindeki hakim-savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Eski savcı gözaltına alındı. (Haber: Dilek Yaman Demir)

ESKİ SAVCININ EVİNDE ŞÜPHELİ ÖLÜM
Anadolu Ajansı

ESKİ SAVCININ EVİNDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

İstanbul'da genç bir kadın, eski savcının evinde ölü bulundu. Olay, Başakşehir Vaditepe'de yaşandı.

 

28 Temmuz günü akşam saatlerinde acil yardım hattına bir kadının öldüğüne ilişkin ihbar yapıldı. İhbarı yapan eski bir cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu 1
Anadolu Ajansı

Eve giren ekipler Özlem Yıldız'ın (37) cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 2
Anadolu Ajansı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadının şüpheli ölümü üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ESKİ SAVCI GÖZALTINDA 3
Anadolu Ajansı

ESKİ SAVCI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında eski bir cumhuriyet savcısı olan şüpheli gözaltına alındı.

İNTİHAR ETTİ İDDİASI 4
Anadolu Ajansı

İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Emniyette şüpheli sıfatıyla ifade veren eski savcı, Yıldız'la arkadaş olduklarını, kendisini evinde misafir ettiğini ve olayın da intihar olduğunu öne sürdü.

 

Eski savcı, yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini ve genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.

 

Şüpheli eski savcının emniyetteki işlemleri sürüyor. Genç kadının ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu belirleyecek.