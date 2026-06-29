39 saniyede gelen felaket: Prof. Sözbilir'den "Türkiye'deki fay hatları incelensin" çağrısı
29.06.2026 10:31
Venezuela'yı sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremler büyük yıkıma neden oldu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'de hangi fay segmentlerinin ikiz deprem potansiyeli taşıdığının belirlenmesinin önemli olduğunu söyledi.
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 24 Haziran günü art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ON BİNLERCE KAYIP VAR, ARTÇI ŞOKLAR BEKLENİYOR
Deprem felaketi nedeniyle şu ana kadar bin 450 can kaybı bildirildi. Ülke genelinde 3 bin 150'den fazla yaralı olduğu açıklandı.
Venezuela'da on binlerce kişinin hala kayıp olduğu tahmin edilirken, yakın gelecekte yıkıcı deprem niteliğindeki 6,5 büyüklüğüne varabilecek artçı şoklar yaşanabileceği ifade ediliyor.
BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK DEPREMLERDEN BİRİ
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 39 saniye arayla meydana gelen iki depremin Karayip ve Güney Amerika tektonik plakalarının sınırında son 100 yılın en büyük depremlerinden biri olduğunu söyledi.
Birbirini tetikleyecek şekilde iki ana şok yaşandığını belirten Sözbilir, şunları kaydetti:
"- Bu depremler sismolojik anlamda ikiz deprem olarak tanımlanmaktadır. Sismolojik veriler, depremlerin Karayip ile Güney Amerika plakalarının sınırındaki doğu-batı doğrultulu sağ yanal atımlı faylanma mekanizmasıyla geliştiğini ve deprem sırasında plakalar arasında en az üç metrelik bir yer değiştirme gerçekleştiğini göstermektedir.
- Bu durumda ilk sarsıntıda taşıyıcı sistemleri zayıflayan yapılar, henüz 40 saniye dolmadan meydana gelen ikinci depremde tamamen göçmüş olmalıdır. Bu durumun can kaybını ve fiziksel hasarı dramatik bir şekilde artıracağı öngörülmektedir. İkinci ana şokun 7,5 büyüklüğüne kadar çıkması nedeniyle, yakın gelecekte yıkıcı deprem niteliğindeki 6,5 büyüklüğüne varan artçı şokların olması beklenebilir."
TÜRKİYE'DE İKİZ DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?
Komşu faylar üzerinde gelişen benzer büyüklükteki depremler ikiz deprem olarak adlandırılıyor. Peki Venezuela'da büyük yıkıma neden olan ikiz deprem tehlikesi Türkiye'de var mı?
Sözbilir, benzer depremlerin yakın tarihte Türkiye'de iki kez yaşandığına dikkat çekti.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ikiz deprem olduğunu anlatan Sözbilir, son örneğin ise geçen yıl Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşandığını ifade etti.
"HANGİ FAYLARDA TEHLİKE OLDUĞU BELİRLENMELİ"
10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin de ikiz deprem olduğunu belirten Sözbilir, Türkiye genelinde fay segmentlerinden hangilerinin ikiz depremlere neden olacağının belirlenmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.