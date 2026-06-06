4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
06.06.2026 12:50
Son Güncelleme: 06.06.2026 12:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı - Kapıkule hızlı tren hattıyla ilgili konuşurken bu iki nokta arasındaki seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşeceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne'yi İstanbul'a bağlayacak Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Hattı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma alanında yapılan büyük projelerin yalnızca mesafeleri kısaltmadığını, ülkelerin, bölgelerin geleceğini de şekillendirdiğini belirten Uraloğlu, “Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı da bu projelerden birisi. Bu hattımız Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan en kritik kapısıdır orta koridorun. Bakü Tiflis Kars'la başlayan, Marmaray'la Avrupa ile Asya'yı bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır.” dedi.
Uraloğlu, “Yani bu proje sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu batı, kuzey güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattımız toplam 229 kilometre uzunluğunda. Bugün ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy - Kapıkule kesiminde test sürüşü yapacağız.” diye devam etti.
Uraloğlu test sürüşlerinin ardından sertifikasyon süreçlerinin de tamamlanacağını bildirdi, hattı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedeflediklerini söyledi.
Bakan Uraloğlu, seyahat süreleriyle ilgili ayrıntıları “Seyahat süresi 4 saatten 1.5 saate, yük taşıma süresi ise 8 buçuk saatten 3.5 saate inşallah düşecek. Bu lojistik anlamında gerçekten çok kıymetli.” diye aktardı.
İstanbul, Kocaeli ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri ve limanların Avrupa pazarlarına çok daha hızlı, rekabetçi şartlarda erişeceğini de ekledi.
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor.
Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje kapsamında, yolcu trenleriyle seyahat süresinin 4 saatten 1 ,5 saate, yük trenleriyle ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürülmesi hedefleniyor.
Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatla, hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek.