4 saatlik yol 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne'yi İstanbul'a bağlayacak Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Hattı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma alanında yapılan büyük projelerin yalnızca mesafeleri kısaltmadığını, ülkelerin, bölgelerin geleceğini de şekillendirdiğini belirten Uraloğlu, “Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı da bu projelerden birisi. Bu hattımız Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan en kritik kapısıdır orta koridorun. Bakü Tiflis Kars'la başlayan, Marmaray'la Avrupa ile Asya'yı bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır.” dedi.

Uraloğlu, “Yani bu proje sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu batı, kuzey güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattımız toplam 229 kilometre uzunluğunda. Bugün ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy - Kapıkule kesiminde test sürüşü yapacağız.” diye devam etti.