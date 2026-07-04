4 saatlik yol 1,5 saate düşecek

Halkalı - Kapıkule demir yolu hattının Trakya için çok önemli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor'un Avrupa’ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine Faw Limanı’ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu’nun da batı ucunda yer almaktadır.

Yani bu proje sadece demir yolu hattı değildir, Türkiye’yi Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir."