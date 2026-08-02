40 yıllık emekleri kül oldu, kızlarına sığındılar. Alevler bir evi yok etti

Evlerinin birdenbire yanıp kül olduğunu söyleyerek korku dolu anları anlatan Ali Aydın, "Bizim evimiz yandı. Şu anki durumda yandı bitti ve kül oldu. Ben ilk gördüğümde yangın yatak odasından alevlenmişti. Yangın söndürülmeyecek durumdaydı. Dışarı çıktım ve itfaiyeyi aradım. Onlarda gelene kadar da her şey yandı. Kapının dışarısında sebzelik eşyalar vardı, onları içeriye alırken dumanları fark ettiğimde yatak odasının yandığını gördüm ve dışarıya kaçtım. Ev yangından sonra kullanılamaz durumda ve hiçbir eşyam kalmadı. 40 yıldan fazla zamandır verdiğim emeğim yandı ve başka da hiçbir şeyim yok. Emekli maaşımla bunları yerine koyamam. Yangını ilk gördüğümde yatak odasındaki karyolanın yandığını gördüm. Alevler yükseliyordu ve söndürülecek durumda değildi" dedi.