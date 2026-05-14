42 şehirde öğleden sonrası için alarm verildi. Karada dev hortum oluştu, bazı kentler beyaza büründü
14.05.2026 15:05
Yurdun büyük bir kesiminde çok şiddetli sağanaklar etkisi göstermeye başladı. 39 il için verilen sarı kod uyarısı 42 ile çıkarıldı. İzmir'de karada hortum oluşurken bazı kentler dolu nedeniyle beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanaklar etkili olmaya devam ediyor.
Bahar sağanakları nedeniyle sel tehlikesi sürerken dolu ve hortuma karşı vatandaşlar uyarıldı.
39'DAN 42'YE ÇIKARILDI
MGM'nin 39 il için verdiği sarı kod ise 42 ile yükseldi.
Sarı kod verilen iller şöyle:
"Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce"
Etkisini gösteren yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi.
BU SAATLERE DİKKAT!
MGM'den yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri, Mersin ve Adana'nın iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yine öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde (Döşemealtı, Kepez ve İbradı ile Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimleri) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların akşama kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan, yarın öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İZMİR
Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı İzmir'de yerel yağışlar görüldü.
Kısa süreli dolu yağışının gerçekleştiği Menemen'de hortum oluştu.
MANİSA
Manisa'nın Gördes ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir binaya ait çatı yerinden koparak yola savruldu.
İlçenin en yoğun güzergahlarından biri olan bulvarda meydana gelen olayda, şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
KARABÜK
Karabük’ün Ovacık ilçesinde üretim çalışması yapan orman işçilerinin yakınındaki ağaca yıldırım düştü.
Yıldırımın düşmesiyle birlikte çevreye kıvılcımlar saçılırken, işçiler panik yaşayarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Olayda yaralanan olmazken, yıldırımın isabet ettiği ağaçta hasar meydana geldi.
ÇANAKKALE
Ayvacık genelinde şiddetli sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
İlçenin turizm merkezi Assos'ta ise yağmurla beraber dolu yağışı da etkili oldu.
Kent merkezinde yollar dolu yağışı sebebiyle kısa süreliğine beyaza büründü.
ERZİNCAN
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak, bazı köylerde yerini dolu yağışına bıraktı.
Aniden bastıran dolu nedeniyle kırsal kesimlerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı.
Dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde arazi kısa sürede beyaza büründü.
VAN
Erciş ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hasanabdal Mahallesi’nde son günlerde etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu.
Mahalledeki Hasanabdal Deresi'nde köylüler tarafından yapılan ahşap köprü, derenin debisi yükselince yıkıldı.
Köprünün kullanılamaz hale gelmesiyle mahallede yaşayan öğrenciler mağdur oldu.
SAMSUN
Samsun'un Çarşamba ilçesinde şiddetli yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Gök gürültüsüyle birlikte aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
MANİSA
Manisa'nın Demirci ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa süre içinde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı.
İlçede etkili olan dolu yağışı özellikle tarım alanlarında etkisini gösterirken Demirci'de yoğun şekilde üretimi yapılan kiraz bahçeleri de yağıştan etkilendi.
Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı kısa sürede yolları, yaylaları ve kırsal alanları beyaza bürüdü.