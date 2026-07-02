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5 gün boyunca 9 saat su kesintisi yaşanacak. 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi

02.07.2026 15:08

İHA

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Bursa'da oturdukları semtlerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 3-8 Temmuz tarihli BUSKİ su kesintisi programını araştırmaya başladı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 5 Ocak tarihli su kesintisi programını resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. Bursa'nın birçok mahallesinde 5 gün boyunca aralıklı su kesintileri yaşanacak. Kesintiler 9 saate kadar sürecek. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi.

5 gün boyunca 9 saat su kesintisi yaşanacak. 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi
Anadolu Ajansı

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 3-8 Temmuz tarihleri arasında belirli ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi.

5 gün boyunca 9 saat su kesintisi yaşanacak. 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi 1
Anadolu Ajansı

BUSKİ, yapılacak çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda bu ilçedeki mahalleler ve sokaklarda su kesintilerine karşı tedbirli olunması belirtildi.

Yapılan açıklama şu 

5 gün boyunca 9 saat su kesintisi yaşanacak. 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi 2
Anadolu Ajansı

"Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 03 Temmuz 2026-08 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu."