5 gün boyunca 9 saat su kesintisi yaşanacak. 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi
02.07.2026 15:08
Bursa'da oturdukları semtlerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 3-8 Temmuz tarihli BUSKİ su kesintisi programını araştırmaya başladı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 5 Ocak tarihli su kesintisi programını resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. Bursa'nın birçok mahallesinde 5 gün boyunca aralıklı su kesintileri yaşanacak. Kesintiler 9 saate kadar sürecek. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 3-8 Temmuz tarihleri arasında belirli ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi.
BUSKİ, yapılacak çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda bu ilçedeki mahalleler ve sokaklarda su kesintilerine karşı tedbirli olunması belirtildi.
Yapılan açıklama şu
"Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 03 Temmuz 2026-08 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu."