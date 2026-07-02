5 gün boyunca 9 saat su kesintisi yaşanacak. 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi

Bursa'da oturdukları semtlerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 3-8 Temmuz tarihli BUSKİ su kesintisi programını araştırmaya başladı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 5 Ocak tarihli su kesintisi programını resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. Bursa'nın birçok mahallesinde 5 gün boyunca aralıklı su kesintileri yaşanacak. Kesintiler 9 saate kadar sürecek. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte 3-8 Temmuz BUSKİ su kesintisi listesi.