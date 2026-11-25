Helikopterde şehit olan 5 askerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün acı haberi eşi ve 2 çocuğuna verildi. Şehidin eşi ve çocuklarıyla oturduğu Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi’ndeki evine Türk bayrakları asıldı.

Haber alan yakınları şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün ailesinin ise ikametlerinin Kepez ilçesi olduğu ancak Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi’nde bulundukları belirlendi. Ekiplerin aileye haber vermek üzere yola çıktığı öğrenildi.