5 şehidin acı haberi ailelerine ulaştı. Geride yarım kalan hikayeleri kaldı
25.11.2026 09:12
Eskişehir'de eğitim uçuşunda düşen askeri helikopterde şehit olan 5 askerin ailesine acı haber ulaştı. Şehitlerden geriye gözü yaşlı aileler, tamamlanamayan hikayeler kaldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğitim uçuşu için havalanan bir askeri helikopter dün akşam saatlerinde kaza yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kazada 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi helikopter; Eskişehir'de eğitim uçuşu yapıyordu. Henüz bilinmeyen bir sebeple kırıma uğradı. Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi kırsalında düştü.
Bölgeye AFAD,, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından kısa süre içinde helikopterin enkazına ulaştı.
İtfaiye ekipleri; yoğun duman yükselen helikopterde soğutma çalışması yaptı. Ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplere, vatandaşlar da destek verdi.
İlerleyen dakikalarda Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi duyurdu. Açıklamada; "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.
ŞEHİTLERİN CENAZELERİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Şehitlerin cenazeleri Ankara'ya gönderildi. Adli tıp işlemlerinin ardından törenle memleketlerine uğurlanmaları bekleniyor. NTV Ankara muhabiri Özden Erkuş, törenin zamanına ilişkin bilginin henüz belli olmadığını aktardı.
DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli’nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle’de yaşayan annesi Bilgi Demirhan ile babası Cengiz Demirhan’a verildi. Demirhan’ın şehit haberi başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntü yarattı.
Bilgi-Cengiz Demirhan çiftinin yaşadığı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DAHA YENİ DOĞMUŞTU
Eskişehir’de yaşayan şehit Demirhan’ın eşi Nesrin Demirhan’ın 3’üncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi.
ACI HABERİ ALAN ABLASI FENALAŞTI
Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un şahadet haberi, babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut'a askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi.
Eşinden boşandığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un acı haberini alan veteriner hekim ablası Zeliha Çetin ise fenalaştı.
Çetin, evde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehidin anne ve babasının Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde yaşadıkları öğrenildi.
Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın Antalya’daki baba evine taziye çadırı kuruldu, Türk bayrağı asıldı.
Mehmet Alp Gürdağ’ın Antalya'daki baba evine acı haber ulaştı. Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak üzerindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, balkona Türk bayrağı asıldı. Mahalleye hüzün hakim olurken şehidin diğer yakınları ve mahalle sakinleri aileye destek olmak için bir araya geldi.
İKİ ÇOCUK BABASIYDI, EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Helikopterde şehit olan 5 askerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün acı haberi eşi ve 2 çocuğuna verildi. Şehidin eşi ve çocuklarıyla oturduğu Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi’ndeki evine Türk bayrakları asıldı.
Haber alan yakınları şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün ailesinin ise ikametlerinin Kepez ilçesi olduğu ancak Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi’nde bulundukları belirlendi. Ekiplerin aileye haber vermek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın (41) şehadet haberi, Kayseri’deki ailesine ulaştı.
Haberin ulaşmasının ardından şehit Erarslan’ın Kayseri'deki baba evine Türk bayrağı asıldı.
Tuğba Erarslan ile evli olan Şehit Nurullah Erarslan’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
MALATYA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI
13 Kasım'da da Malatya'da bir askeri helikopter kaza yapmıştı. Yeşilyurt ilçesinde düşen S-70 tipi helikopterde 4 askerin şehit olduğu açıklanmıştı.
Helikopterde bulunan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit olmuştu.