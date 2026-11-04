"53 plaka" karıştırılıyor mu? Plaka değiştirince cezalar gelmeye başladı, e-Devlet'ten çıkamıyor

Sorunun çözümü için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve trafik birimleriyle görüştüğünü aktaran Arif Berber, "Bir yıldır bununla uğraşıyorum. Hiçbir adım ilerleyemedik. Avukatlar bile bize, 'Plakanızı değiştirin' diyor. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vergimi, sigortamı, kaskomu ödüyorum. Niçin yabancı birinden dolayı plakamı değiştirmek zorunda kalıyorum?" diye konuştu.

Berber, "Plakayı değiştirmek çok basit ama nihai çözüm değil. Yarın bu plakayı başkası alacak, aynı sıkıntılar onun da başına gelecek” ifadelerini kullandı.