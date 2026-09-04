58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı | Miyom ameliyatında ölen Gülşah fazla sıvı kurbanı mı?
04.09.2026 12:26
Antalya'da 4 yıl önce miyom ameliyatında can veren Gülşah Gizem Angı'nın ölümünün aşırı sıvı yüklenmesi sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.
Antalya'da doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı, rahminde tespit edilen yaklaşık 33 milimetrelik tip iki miyom nedeniyle 5 Nisan 2022'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Histeroskopik miyomektomi operasyonu sırasında durumu kötüleşen Angı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Angı'nın ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.
Ameliyat sırasında tıbbi hata veya ihmal bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılmasının ardından ameliyattan sorumlu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Mete Ç. ve 9 sanık hakkında "Taksirle adam öldürme" dava açıldı.
"DEMO CİHAZ" İDDİASI
Soruşturma dosyasına resmi yazışmalar, tutanaklar ve tanık beyanları girerken operasyonda kullanılan histeroskopi sisteminin hastane envanterinde bulunmadığı ve demo olarak getirildiği iddiaları yer aldı.
4'üncü duruşmada genç kadının ölüm nedeninin ve sağlık çalışanlarının kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla dosya Adi Tıp’a gönderildi.
ATK: ÖLÜM AŞIRI SIVI YÜKLENMESİ SONUCU MEYDANA GELDİ
Son duruşmada Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu'nun raporu mahkeme tarafından ele alındı.
Üst Kurul'un 23 Temmuz 2026 tarihli raporunda, Angı'nın ölümünün histeroskopik miyomektomi ameliyatı sırasında meydana gelen aşırı sıvı yüklenmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.
Raporda, ameliyat sırasında 8 adet 3 bin cc'lik izotonik olmak üzere toplam 24 litre sıvı kullanıldığı kaydedilirken işlem sonunda uterusa giren ve çıkan sıvı miktarı arasındaki farkın ise bin 500 cc olarak hesaplandığının belirtildiği yer aldı.
AMELİYATA 58 KİLO GİRDİ, 74 KİLO ÇIKTI
Angı'nın ameliyata 58 kilo girip otopside 74 kilo olarak tartıldığı belirlendi.
Genç kadının vücut ağırlığının 16 kilo arttığı ve yaygın ödem bulgularının bulunduğu belirtildi.
Yeniden canlandırma işlemleri sırasında verilen sıvılar da dikkate alındığında, ameliyat sırasında oluşan sıvı açığının 1500 cc olamayacağı değerlendirildi.
Raporda, ameliyat sırasında verilen ve geri alınan sıvı arasındaki farkın kontrolünün cerrahi ekibin sorumluluğunda olduğu belirtildi.
Aşırı sıvı yüklenmesine ilişkin erken bulguların ise anestezi ekibinin yapacağı kontrollerle belirlenebileceği kaydedildi. Üst Kurul, ameliyat sırasında uygun aralıklarla sıvı açığı hesabı yapılmadan operasyona devam edildiği değerlendirmesinde bulundu.
Ameliyattan sorumlu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Mete Ç.'nin, uygun aralıklarla sıvı açığını hesaplamadan ameliyata devam etmesinin tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olmadığı belirtildi. Raporda, Mete Ç.'nin hatalı eyleminin Angı'nın ölümü üzerindeki etki derecesi 8'de 4 olarak değerlendirildi.
15-20'NCİ DAKİKADA AMELİYAT DURDURULDU
Operasyonun yaklaşık 15-20'nci dakikasında serum setine basınçlı sıvı ve kan gelmesinin ardından ameliyat ile su akışının durdurulduğu, anestezi ekibi tarafından hastanın kontrollerinin yapıldığı kaydedildi.
Buna karşın ritim ve tansiyon kontrollerinin ardından ameliyata devam edilmesine onay verilmesinin tıbben uygun olmadığı değerlendirildi.
Üst Kurul, ameliyata devam edilmesine onay veren anestezi uzmanları Bilge K. ve Nurten K.'nın eylemlerini de değerlendirdi.
Anestezi uzmanlarının hatalı eylemlerinin Angı'nın ölümü üzerindeki etki derecesi 8'de 2 olarak belirlendi.
"ÜÇ KİŞİ BİRDEN ÖLDÜK"
Kızının ölümünü sonuna kadar araştıracaklarını kaydeden Ayhan Angı, “Çok basit bir ameliyat olacağı söylenmişti. En son tetkikte 33 milimetre boyutunda tip 2 miyom tespit edildi. Bu miyom fazladan kanamaya neden oluyordu. Bunun çözümü için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Mete Ç.'ye müracaat ettik." dedi.
Modern bir cihazla sıvı verileceği, miyomun görülüp çekilerek alınacağı doktor tarafından kendilerine aktarıldığını anlatan Angı, "Kanama açısından da daha güvenli, basit bir ameliyat olduğu ve kızımızın kısa sürede çıkacağı söylendi. Ama maalesef çıkamadı. 5 Nisan 2022'de üç kişi birden öldük. Yavrumu ellerimle toprağa verdim. Biz de o günden beri canlı cenaze gibi yaşıyoruz." diye konuştu.