58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı | Miyom ameliyatında ölen Gülşah fazla sıvı kurbanı mı?

Kızının ölümünü sonuna kadar araştıracaklarını kaydeden Ayhan Angı, “Çok basit bir ameliyat olacağı söylenmişti. En son tetkikte 33 milimetre boyutunda tip 2 miyom tespit edildi. Bu miyom fazladan kanamaya neden oluyordu. Bunun çözümü için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Mete Ç.'ye müracaat ettik." dedi.

Modern bir cihazla sıvı verileceği, miyomun görülüp çekilerek alınacağı doktor tarafından kendilerine aktarıldığını anlatan Angı, "Kanama açısından da daha güvenli, basit bir ameliyat olduğu ve kızımızın kısa sürede çıkacağı söylendi. Ama maalesef çıkamadı. 5 Nisan 2022'de üç kişi birden öldük. Yavrumu ellerimle toprağa verdim. Biz de o günden beri canlı cenaze gibi yaşıyoruz." diye konuştu.