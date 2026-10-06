6 Ekim ne günü, bugün okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi?

Bugün İstanbul'un Kurtuluşu Günü. Sömürgeci ülkelerin yaklaşık 5 yıl süren işgali Türk Ordusu'nun coşkulu bir karşılamayla şehre girdiği 6 Ekim 1923 günü sona erdi.

İstanbul'un işgalden resmen kurtulduğu ve Türk bayrağının yeniden kentin semalarında dalgalandığı bu tarihi an, her yıl İstanbul'un Kurtuluşu olarak gururla kutlanmaktadır.

Her yıl bu özel günde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere düşmanı "Geldikleri gibi gönderen" tüm kahramanlarımız minnet, rahmet ve şükranla anılıyor.