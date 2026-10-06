6 Ekim ne günü, bugün okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi?
06.10.2026 08:49
Son Güncelleme: 06.10.2026 08:50
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olan 6 Ekim'de gözler eğitim kurumlarına ve resmi dairelerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki, bugün resmi tatil mi?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıldönümü nedeniyle resmi tatil araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve resmi mevzuat hükümleri doğrultusunda 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun resmi tatil takvimindeki yeri belli oldu. Peki, 6 Ekim ne günü, bugün okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi?
6 EKİM NE GÜNÜ?
Bugün İstanbul'un Kurtuluşu Günü. Sömürgeci ülkelerin yaklaşık 5 yıl süren işgali Türk Ordusu'nun coşkulu bir karşılamayla şehre girdiği 6 Ekim 1923 günü sona erdi.
İstanbul'un işgalden resmen kurtulduğu ve Türk bayrağının yeniden kentin semalarında dalgalandığı bu tarihi an, her yıl İstanbul'un Kurtuluşu olarak gururla kutlanmaktadır.
Her yıl bu özel günde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere düşmanı "Geldikleri gibi gönderen" tüm kahramanlarımız minnet, rahmet ve şükranla anılıyor.
6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
İstanbul'un Kurtuluşu, özel ve tarihi bir yere sahip olsa da Türkiye genelinde ulusal resmi tatil statüsünde değildir. Kamu Kurumları, okullar, valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve diğer devlet daireleri bugün tam gün hizmet vermeye devam etmektedir.
Ekim ayı içerisindeki tek resmi tatil ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır.