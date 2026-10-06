6 Ekim'de (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi?

Milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan 6 Ekim günü, İstanbulluların ulaşımda rahatça hareket edebilmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak. İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.