6 Ekim'de (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi?
06.10.2026 09:18
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olan 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul genelinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.
Bugün toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu, sabah işe giden veya şehir içi gezintiye çıkan birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi olacak?
6 EKİM'DE BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, İstanbullulara toplu ulaşım ücretsiz olacak. 6 Ekim tarihinde, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları gün boyu ücretsiz hizmet verecek.
İETT, METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan 6 Ekim günü, İstanbulluların ulaşımda rahatça hareket edebilmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak. İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.