60 milyon liralık koleksiyon. Türkiye'de sadece iki tane var, biri Erzurum'da
10.10.2026 14:06
Erzurum'da yaşayan Burak Arpacık, yaklaşık 10 yıl önce babasından devraldığı klasik otomobil merakını 11 araçlık koleksiyona dönüştürdü.
Erzurum'da bir kişi, babasından kalan merakı 11 araçlık koleksiyona dönüştürdü.
Pasinler ilçesindeki koleksiyonda, 1959 modelden 1978 modele kadar farklı marka ve modellerde 11 klasik otomobil yer alıyor.
Mustang, Chevrolet, Mercedes ve Buick gibi markalara ait araçların bulunduğu koleksiyonun toplam değerinin yaklaşık 55-60 milyon TL olduğu belirtildi.
TÜRKİYE'DE YALNIZCA İKİ ADET VAR
Burak Arpacık'ın garajında farklı renk ve modellerde 11 klasik otomobil yer alıyor. Araçlar arasında iki kapılı, otomatik ve V8 motorlu modellerin yanı sıra geçmişte Adana milletvekillerinden birinin makam aracı olarak kullanıldığı belirtilen 1962 model Chevrolet Impala ile dünyada 3 bin 88 adet üretildiği ve Türkiye'de yalnızca iki tane bulunduğu belirtilen 1968 model Ford Mustang de bulunuyor.
Yaklaşık 10 yıldır klasik otomobillerle ilgilenen Arpacık, araçlarını zaman içerisinde biriktirirken otomobillerin orijinalliğini korumaya çalışıyor. Klasik otomobillerin değerini ise aracın nadirliği, orijinalliği, geçmişi ve kondisyonu belirliyor.
"ARAÇLARIN FİYATI PAHA BİÇİLEMEZ"
Garajında 11 tane klasik aracı olduğunu ifa eden Burak Arpacık, "Bunlar 59 modelden başlıyor 78 modele kadar. Araçlarımız mevcut. İçlerinde tabii bunlar tek kapı, otomatik ve V8 motor olduğundan dolayı klasikte bunlar değerli araçlar." diye konuştu.
Araçların babasından kalma olduğunu anlatan Arpacık şöyle devam etti:
"- Biz de burada bana babamdan kalma, yani babamın, benden önce babamın da klasik araçlara merakı vardı. Ben de ondan devraldım. İşte kendi çabalarımızca arabalarımıza işte düzenli bir şekilde bakıyoruz. 10 yıldır klasik araçlara karşı merakım var. Bana göre araçların fiyatı paha biçilmez.
- Sonuçta hepsinin farklı bir anısı, farklı bir hikayesi var. Ama genel olarak yani bir fiyat olarak da sorarsan da hemen hemen hepsi 55-60 milyon civarında fiyatları var. Favori aracım ise Chevrolet Corvette Stingray diyebilirim."