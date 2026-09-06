64,5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu canlı yayında yakalandı. "Kapı çalıyor açma Hürrem"

Edinilen bilgiye göre; kadının sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada harekete geçen ekipler, 31 Temmuz Cuma günü Kurt'un Esenler ilçesi Nene Hatun Mahallesi’ndeki evine baskın düzenledi.

Canlı yayını devam eden kadın çalan kapıya doğru ilerleyerek "Kim o?" diye seslendi. Bu sırada canlı yayına katılanlardan biri "Hürrem'in kapısı çalıyor açma Hürrem." diyerek Gülüstan Kurt'u uyardı. Kapı yuvasından dışarı bakan Kurt şoke oldu.