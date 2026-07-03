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6,5 milyarlık dev operasyonda onlarca gözaltı: Otobüslerle adliyeye sevk edildiler

03.07.2026 10:43

DHA

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Kocaeli merkezli 27 ilde yapılan yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 119 şüpheli adliyeye sevk edildi.

6,5 milyarlık dev operasyonda onlarca gözaltı: Otobüslerle adliyeye sevk edildiler
DHA

Kocaeli merkezli 27 ilde yapılan yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 119 şüpheli gözaltına alındı.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, emniyet binasından adliyeye otobüslerle sevk edildi.

15 PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR 1
DHA

15 PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü.

 

Soruşturma kapsamında, faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 15 paravan şirket ile bu şirketlerin yönetimini elinde bulunduran 14 firma sahibinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

158 ADRESE BASKIN YAPILDI, 119 KİŞİ GÖZALTINDA 2
DHA

158 ADRESE BASKIN YAPILDI, 119 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, 30 Haziran'da Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van'da toplam 158 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

 

Operasyonda 119 şüpheli gözaltına alındı.

6,5 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ VAR 3
DHA

6,5 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ VAR

Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

 

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, 108 mermi ve 124 bin lira nakit para ele geçirildi.

 

Başiskele ilçesindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

 

Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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