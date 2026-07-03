6,5 milyarlık dev operasyonda onlarca gözaltı: Otobüslerle adliyeye sevk edildiler

Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, 108 mermi ve 124 bin lira nakit para ele geçirildi.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.