6,5 milyarlık dev operasyonda onlarca gözaltı: Otobüslerle adliyeye sevk edildiler
03.07.2026 10:43
Kocaeli merkezli 27 ilde yapılan yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 119 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli merkezli 27 ilde yapılan yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 119 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, emniyet binasından adliyeye otobüslerle sevk edildi.
15 PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında, faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 15 paravan şirket ile bu şirketlerin yönetimini elinde bulunduran 14 firma sahibinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
158 ADRESE BASKIN YAPILDI, 119 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekipler, 30 Haziran'da Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van'da toplam 158 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 119 şüpheli gözaltına alındı.
6,5 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ VAR
Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, 108 mermi ve 124 bin lira nakit para ele geçirildi.
Başiskele ilçesindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.