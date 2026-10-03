NTV

7 anayol birbirine bağlanıyor. Yeni çevre yoluyla yolculuk süresi 40 dakika kısalacak

03.10.2026 15:25

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Konya Çevre Yolu'nda çalışmaları sürüyor. Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaların bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

7 anayol birbirine bağlanıyor. Yeni çevre yoluyla yolculuk süresi 40 dakika kısalacak
DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda ve gidiş-geliş altı şeritli olarak projelendirilen Konya Çevre Yolu'ndaki çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

 

Bakan Uraloğlu, proje ile Konya-Ereğli, Konya-Aksaray, Konya-Ankara, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında bağlantı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

 

Uraloğlu, "Konya Çevre Yolu'nun tamamını hizmete açtığımızda yedi ana ulaşım aksı birbirine bağlanacak." dedi.

7 anayol birbirine bağlanıyor. Yeni çevre yoluyla yolculuk süresi 40 dakika kısalacak 1
DHA

Uraloğlu, söz konusu kesimin hizmete alınmasıyla sağlanacak kazanımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

 

"- Aksaray-Adana aksları arasındaki seyahat süresini mevcut yola göre 24 dakika kısaltacağız. Yıllık 1 milyar 84 milyon lira zamandan, 502 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 1 milyar 586 milyon lira tasarruf sağlayacağız.

 

- Karbon salınımını da yıllık 24 bin 101 ton azaltacağız. Konya Çevre Yolu’nun 46,1 kilometrelik 2'nci kısmın tamamlanmasıyla seyahat süresini mevcut yola göre 40 dakika kısaltacağız.

 

- Yıllık 2 milyar 204 milyon lira zamandan, 874 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 3 milyar 78 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 42 bin 303 ton azaltacağız."

ÜÇÜNCÜ KISMIN 23 KİLOMETRESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 2
DHA

ÜÇÜNCÜ KISMIN 23 KİLOMETRESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, Konya Çevre Yolu’nun 54 kilometrelik üçüncü kısmının Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında bağlantı sağlayacağını belirtti.

 

Konya-Karaman ve Konya-Seydişehir aksları arasında kalan 23 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Proje kapsamında 23 kilometre bölünmüş yol, 705 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam 490 metre uzunluğunda 2 viyadük, toplam 109 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak ve toplam 65 metre uzunluğunda 2 çift köprü inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.