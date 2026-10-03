7 anayol birbirine bağlanıyor. Yeni çevre yoluyla yolculuk süresi 40 dakika kısalacak
03.10.2026 15:25
Konya Çevre Yolu'nda çalışmaları sürüyor. Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaların bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda ve gidiş-geliş altı şeritli olarak projelendirilen Konya Çevre Yolu'ndaki çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.
Bakan Uraloğlu, proje ile Konya-Ereğli, Konya-Aksaray, Konya-Ankara, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında bağlantı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Uraloğlu, "Konya Çevre Yolu'nun tamamını hizmete açtığımızda yedi ana ulaşım aksı birbirine bağlanacak." dedi.
Uraloğlu, söz konusu kesimin hizmete alınmasıyla sağlanacak kazanımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"- Aksaray-Adana aksları arasındaki seyahat süresini mevcut yola göre 24 dakika kısaltacağız. Yıllık 1 milyar 84 milyon lira zamandan, 502 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 1 milyar 586 milyon lira tasarruf sağlayacağız.
- Karbon salınımını da yıllık 24 bin 101 ton azaltacağız. Konya Çevre Yolu’nun 46,1 kilometrelik 2'nci kısmın tamamlanmasıyla seyahat süresini mevcut yola göre 40 dakika kısaltacağız.
- Yıllık 2 milyar 204 milyon lira zamandan, 874 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 3 milyar 78 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 42 bin 303 ton azaltacağız."
ÜÇÜNCÜ KISMIN 23 KİLOMETRESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bakan Uraloğlu, Konya Çevre Yolu’nun 54 kilometrelik üçüncü kısmının Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında bağlantı sağlayacağını belirtti.
Konya-Karaman ve Konya-Seydişehir aksları arasında kalan 23 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Proje kapsamında 23 kilometre bölünmüş yol, 705 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam 490 metre uzunluğunda 2 viyadük, toplam 109 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak ve toplam 65 metre uzunluğunda 2 çift köprü inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.