7 anayol birbirine bağlanıyor. Yeni çevre yoluyla yolculuk süresi 40 dakika kısalacak

Uraloğlu, söz konusu kesimin hizmete alınmasıyla sağlanacak kazanımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"- Aksaray-Adana aksları arasındaki seyahat süresini mevcut yola göre 24 dakika kısaltacağız. Yıllık 1 milyar 84 milyon lira zamandan, 502 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 1 milyar 586 milyon lira tasarruf sağlayacağız.

- Karbon salınımını da yıllık 24 bin 101 ton azaltacağız. Konya Çevre Yolu’nun 46,1 kilometrelik 2'nci kısmın tamamlanmasıyla seyahat süresini mevcut yola göre 40 dakika kısaltacağız.

- Yıllık 2 milyar 204 milyon lira zamandan, 874 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 3 milyar 78 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 42 bin 303 ton azaltacağız."