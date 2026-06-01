7 aylık hamile Esra hemşire evinde ölü bulundu: "Serumuna anestezik ilaç enjekte etti" iddiası
01.06.2026 14:47
Antalya'da 7 aylık hamile olduğu öğrenilen hemşire Esra Uğur evinde ölü bulundu. Uğur'un kumar borcu olduğu ve eşiyle boşanma kararı aldığı öğrenilirken ekipler genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
Antalya'da acı bir olay yaşandı.
Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 7 aylık hamile Esra Uğur'a (29) ulaşamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi.
KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE BULUNDU
Adrese giden U.U., polis ekibiyle beraber içeri girdi ancak dairede yapılan kontrolde Esra Uğur koltuk üzerinde, kolunda serum takılı halde hareketsiz bulundu.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Esra Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Uğur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ANNESİ FENALAŞTI
Bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki İşlemlerinin ardından Uğur'un cenazesi, ailesine teslim edildi.
Bu esnada gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen annesi fenalaştı ve hazır bekleyen ambulansa alındı.
Esra Uğur'un cenazesi ilk olarak görev yaptığı hastaneye götürüldü.
Genç kadının cenazesi, buradaki törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi de Uğur ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınladı.
Hastane, mesajında "Hastanemiz Acil Tıp Anabilim Dalı’nda Hemşire olarak görev yapan Esra Uğur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Polis, Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi.
Ekipler, Uğur'un koluna taktığı seruma anestezik enjekte ettiği ve hayatına son verdiği ihtimali üzerine duruyor.