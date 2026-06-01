7 aylık hamile Esra hemşire evinde ölü bulundu: "Serumuna anestezik ilaç enjekte etti" iddiası

01.06.2026 14:47

İHA, DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Antalya'da 7 aylık hamile olduğu öğrenilen hemşire Esra Uğur evinde ölü bulundu. Uğur'un kumar borcu olduğu ve eşiyle boşanma kararı aldığı öğrenilirken ekipler genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

7 aylık hamile Esra hemşire evinde ölü bulundu: "Serumuna anestezik ilaç enjekte etti" iddiası
IHA

Antalya'da acı bir olay yaşandı.

 

Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 7 aylık hamile Esra Uğur'a (29) ulaşamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi.

KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE BULUNDU 1
IHA

KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE BULUNDU

Adrese giden U.U., polis ekibiyle beraber içeri girdi ancak dairede yapılan kontrolde Esra Uğur koltuk üzerinde, kolunda serum takılı halde hareketsiz bulundu.

 

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Esra Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Uğur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ FENALAŞTI 2
IHA

ANNESİ FENALAŞTI

Bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki İşlemlerinin ardından Uğur'un cenazesi, ailesine teslim edildi.

 

Bu esnada gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen annesi fenalaştı ve hazır bekleyen ambulansa alındı.

7 aylık hamile Esra hemşire evinde ölü bulundu: "Serumuna anestezik ilaç enjekte etti" iddiası 3
IHA

Esra Uğur'un cenazesi ilk olarak görev yaptığı hastaneye götürüldü. 

 

Genç kadının cenazesi, buradaki törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

7 aylık hamile Esra hemşire evinde ölü bulundu: "Serumuna anestezik ilaç enjekte etti" iddiası 4
Sosyal Medya

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi de Uğur ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınladı.

 

Hastane, mesajında "Hastanemiz Acil Tıp Anabilim Dalı’nda Hemşire olarak görev yapan Esra Uğur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR 5
DHA

İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi.

 

Ekipler, Uğur'un koluna taktığı seruma anestezik enjekte ettiği ve hayatına son verdiği ihtimali üzerine duruyor.

7 aylık hamile Esra hemşire evinde ölü bulundu: "Serumuna anestezik ilaç enjekte etti" iddiası 6
DHA

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram