7 dakikalık yol 35 dakikaya çıktı. M7 Metro Hattı'nın yeniden açılışı için tarih verildi
12.08.2026 08:26
M7 Metro Hattı'nda yeraltı sularının yarattığı çökmenin onarımı için çalışmalar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin tarih verdi.
İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından M7 Metro Hattı'ndaki onarım sürüyor.
Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar görünce, Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, hattın yeniden ne zaman hizmete alınabileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
GÜNDE İKİ MİLYON YOLCU KULLANIYOR
Günde yaklaşık iki milyondan fazla yolcunun kullandığı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy durağı, yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle aylardır kapalı.
Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar görünce, Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulmuştu.
DEFORME OLAN BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul'daki yoğun yağışlar nedeniyle hatta nisan ayında bir deformasyon yaşandığını söyledi.
İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz da metro hattındaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Hattın deforme olan bölgesinde, yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz." dedi.
7 DAKİKA SÜREN YOL 35 DAKİKAYA ÇIKTI
Başlatılan çalışmayla Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki, hattın en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu mesafe için ücretsiz otobüs seferleri başlattı.
Ancak normalde 6-7 dakikada geçilen o mesafenin süresi uzadı. Aynı yol metro hattının kapalı olması sebebiyle 30-35 dakika sürüyor.
ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Ekilerin hattaki çalışmaları devam ederken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, hattın ne zaman normale döneceğine ilişkin konuştu.
Alpkökin, "Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve yıl sonuna kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle çalışıyor olacağız." dedi.
İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ HATLARINDAN BİRİ
M7 Metro Hattı 2020 yılında açıldı.
Hat, Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasını raylı sistemle bağlayarak İstanbul trafiğinde büyük yükü hafifletti.
M7 Metro Hattı, 2023 yılında Yıldız'a kadar uzatıldı.
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın, Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde yine benzer bir nedenle 2021'de sekiz ay süren bir çalışma yapılmıştı.