7 dakikalık yol 35 dakikaya çıktı. M7 Metro Hattı'nın yeniden açılışı için tarih verildi

Ekilerin hattaki çalışmaları devam ederken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, hattın ne zaman normale döneceğine ilişkin konuştu.

Alpkökin, "Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve yıl sonuna kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle çalışıyor olacağız." dedi.