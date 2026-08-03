700 lira için IBAN verdi, 16 yıllık işinden oldu. Protez bacaklı temizlik görevlisinin hayatı karardı

Bacağında protez takılı olan Tarkan Torun, kuşçu kahvesinde tanıştığı ve kendisini Ö.K. olarak tanıtan kişiye güvercin ile çeşitli malzemeler sattı.

Alışverişin ardından Ö.K., Torun'a 700 lira borçlandı. Parasının olmadığını söyleyen şüpheli, birkaç gün içinde ödeme yapacağını belirtti. Aradan kısa süre geçtikten sonra Torun'u telefonla arayan Ö.K., "Babam Diyarbakır'dan bana para gönderecek ancak benim hesabım yok." diyerek IBAN istedi. Torun da alacağını tahsil edebilmek için banka hesap numarasını verdi. Torun, hesabına gelen paradan 700 liralık alacağını aldıktan sonra kalan parayı Ö.K.'ya teslim etti.

Aynı yöntemle iki kez daha para gönderilince durumdan şüphelenen Torun, bir daha kendi hesabını kullanmaması konusunda şüpheliyi uyardı. Daha sonra hesaba yatırılan paraların Ö.K.'nın kendisini "komutan" olarak tanıtıp "Şehit ailelerine kurban keseceğiz." diyerek vatandaşlardan topladığı dolandırıcılık paraları olduğu ortaya çıktı.

Dolandırıcılık olayı ile ilgili açılan davada Torun hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf sürecinin ardından yeniden görülen davada ceza 5 yıl 2 ay 15 gün hapis olarak kesinleşti.