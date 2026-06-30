72 milyon liralık altını eliyle dolandırıcılara teslim etti

Olay, 16 Nisan günü İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 83 yaşındaki Dinçer K. telefonla kendisini arayan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını elden teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.