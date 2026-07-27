74 yaşındaki Necip usta yarım asırdır geçmişin sesini onarıyor. 50 yıllık dükkanda imkansızı başarıyor
27.07.2026 09:51
Erzurum'da yarım asrı aşkın süredir elektronik tamirciliği yapan 74 yaşındaki Necip Aksakal, gelişen teknolojiye rağmen radyo, pikap, plakçalar, gramofon ve makara teypleri yeniden çalışır hale getirerek geçmişin sesini bugüne taşıyor.
Yakutiye ilçesinde esnaf arasında "80'ler Sokağı" olarak bilinen Memişağa Sokak'taki mütevazı dükkânında mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Aksakal, Doğu Anadolu Bölgesi'nde eski teknoloji cihazların tamirini yapan son ustalardan biri olarak dikkat çekiyor.
YARIM ASIRDIR AYNI DÜKKANDA
Teknolojinin hızla değiştiği, elektronik cihazların kısa sürede yenileriyle değiştirildiği günümüzde, yaklaşık yarım asırdır aynı dükkânda çalışan Necip Aksakal, yıllara meydan okuyan cihazları yeniden hayata döndürüyor. Dükkânındaki en yeni cihazın dahi yaklaşık 40 yıllık olduğunu belirten Aksakal, 50-60 yıllık radyolar, pikaplar, plakçalar ve gramofonları büyük bir titizlikle onararak hem sahiplerinin hatıralarını yaşatıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.
TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİ ONU ARIYOR
Mesleğe 1962 yılında babasının yönlendirmesiyle çırak olarak başlayan Aksakal, ustasının yanında 10 yıl çalıştıktan sonra vatani görevini yerine getirdi. 20 aylık askerlik hizmetinin ardından 1974 yılında kendi iş yerini açan Aksakal, o günden bu yana elektronik tamirciliğini aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin farklı illerinden eski cihazların tamiri için kendisine ulaşıldığını ifade eden usta, özellikle son yıllarda nostaljik ürünlere ilginin yeniden arttığını söyledi.
DÜKKANDAKİ EŞYALARIN EN YENİSİ BİLE EN AZ 40 YILLIK
Necip Aksakal, mesleğe nasıl başladığını anlatarak, "1962 yılında babamın vasıtasıyla ustamın yanına girdim. 1972 yılına kadar orada çalıştım. Daha sonra vatani görevimi yapmak için askere gittim. Bizim zamanımızda askerlik 20 aydı. Askerlik dönüşünde, 1974 yılında kendi işime başladım ve o günden bu yana bu mesleği sürdürüyorum. Dükkânımdaki eşyaların en yenisi bile en az 40 yıllık. 50-60 yıllık cihazlar da var. Özellikle gördüğünüz radyolar, plak çalarlar ve gramofonlar tamamen eski teknoloji ürünleri. Bunların ustaları artık kalmadı. Yeni nesil bu cihazları görmediği için tamirine de ilgi göstermiyor. Bugün en çok plak çalarlar, gramofonlar ve eski tip antika radyolar geliyor. İnsanlar bu cihazları temin edip bana getiriyor, ben de onarımlarını yapıyorum" dedi.