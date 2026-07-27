74 yaşındaki Necip usta yarım asırdır geçmişin sesini onarıyor. 50 yıllık dükkanda imkansızı başarıyor

Necip Aksakal, mesleğe nasıl başladığını anlatarak, "1962 yılında babamın vasıtasıyla ustamın yanına girdim. 1972 yılına kadar orada çalıştım. Daha sonra vatani görevimi yapmak için askere gittim. Bizim zamanımızda askerlik 20 aydı. Askerlik dönüşünde, 1974 yılında kendi işime başladım ve o günden bu yana bu mesleği sürdürüyorum. Dükkânımdaki eşyaların en yenisi bile en az 40 yıllık. 50-60 yıllık cihazlar da var. Özellikle gördüğünüz radyolar, plak çalarlar ve gramofonlar tamamen eski teknoloji ürünleri. Bunların ustaları artık kalmadı. Yeni nesil bu cihazları görmediği için tamirine de ilgi göstermiyor. Bugün en çok plak çalarlar, gramofonlar ve eski tip antika radyolar geliyor. İnsanlar bu cihazları temin edip bana getiriyor, ben de onarımlarını yapıyorum" dedi.