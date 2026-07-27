75 yıldır böylesi görülmedi. Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti zirveye çıktı

11 KAT ARTTI

Sıcak hava dalgaları açısından 2023 ve 2025 yazları olağanüstü yıllar oldu. 2023 ve 2025 yazlarında son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgaları yaşandı. 2023 yazındaki sıcak hava dalgalarının büyüklüğünün yıllık alansal ortalaması referans döneme göre 7 kattan fazla arttı, 2025'te ise aynı değer referans dönemin yaklaşık 11 katına çıktı.

Ortalama yaz sıcaklıklarının en yüksek değere ulaştığı 2024 yazında ise sıcak hava dalgası büyüklük yönünden referans döneme göre tekil sıcak hava dalgasında yaklaşık yüzde 95, yıllık toplamda ise yüzde 150 daha yüksek gerçekleşti.

Bu durum yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarının rekor düzeyde yüksek gerçekleşmesinin her zaman en şiddetli sıcak hava dalgalarıyla örtüşmediğini gösterdi. Sıcak hava dalgaları, atmosferik blokajlar, sıcak hava taşınımı, yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları, kuraklık ve toprak nemi gibi yerel ve küresel ölçekli süreçlerin ortak katkısıyla karmaşık ve doğrusal olmayan bir yapıda gelişti.