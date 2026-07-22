8 aylık hamile eşine tatlı almaya çıktı dehşeti yaşadı. Eşi korkudan erken doğum yaptı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Olayı haber alan ve yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle erken doğum riski başlayan A.K.'nin hamile eşi de aynı hastaneye getirildi. Durumu kritikleşen kadın acil sezaryene alındı.