8 aylık hamile eşine tatlı almaya çıktı dehşeti yaşadı. Eşi korkudan erken doğum yaptı
22.07.2026 14:06
İstanbul Küçükçekmece'de 8 aylık hamile eşine tatlı almaya çıkan bir genç, üç kişi tarafından önü kesilip gasbedilmek istendi. 6 yerinden bıçaklanan gencin eşi ise olayı duyunca paniğe kapılıp erken doğum yaptı.
6 YERİNDEN BIÇAKLANDI
İstanbul'da 8 aylık hamile eşine tatlı almaya çıkan bir kişi gasp girişiminde bıçaklandı.
Olay, 26 Haziran Cuma günü gece saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. (23), 8 aylık hamile eşi için tatlı almak amacıyla evden çıktı.
Yolda yürüdüğü sırada A.K.'nin önü, 3 kişi tarafından kesildi. Şüphelilerin cep telefonu ve parasını gasbetmek istediği A.K. saldırganların bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbi de dahil olmak üzere vücudunun 6 farklı yerinden bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı.
HABERİ DUYAN HAMİLE EŞİ ACİL SEZARYENE ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Olayı haber alan ve yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle erken doğum riski başlayan A.K.'nin hamile eşi de aynı hastaneye getirildi. Durumu kritikleşen kadın acil sezaryene alındı.
BABA, ANNE VE BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Hastanede doktorların başarılı operasyonları sayesinde A.K. ve eşi hayata tutunurken, dünyaya gelen bebekleri ise sağlık ekiplerinin gözetimine alındı.
Bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören aile üyeleri, durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerinin ardından taburcu edildi.
ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA
Diğer yandan 3 şüphelinin ay öncesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin yan yana caddede yürüdüğü anlar yer alıyor.
Olay sonrası A.K.'nin kanlar içinde yerde yardım beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde aldığı bıçak darbeleri sonrası A.K.'nin yerde yattığı anlar görülüyor.
Çevredekilerin yardıma koştuğu A.K.'ye bir kişinin tampon yaptığı anlar da görüntülerde yer alıyor. A.K. daha sonra olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerden H.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer yandan, polis ekiplerinin, olaya karışan ve kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.