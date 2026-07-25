8 yaşındaki Asya, dünya birincisi oldu

Yaptığı ‘Uygarlıklar Yeniden Doğuyor’ adlı resmiyle Uluslararası yarışmada dünya birincisi olan Asya Alyanak, şöyle konuştu:

"Ben 2 yaşımdan beri resim yapıyorum. Ben 4 yaşımda ilk yarışmama katıldım ve şu an 8 yaşındayım. Resim yaparken çok heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Ben bu resmi Singapur Resim Olimpiyatları için yaptım. Yarışmada Dünya birincisi oldum. Bu resimde öncelikle bir kız yaptım ve robotla el ele tutuşuyor.

Onların içinde de bir dünya yaptım ve dünyayı yapboz olarak resmettim. Robotlar ve insanlar da bu yapboz parçaları olan ülkelerin bayraklarını koyuyor. Üstünde folklor oynayan kızlar ve saz çalan robot yaptım. Onun üstünde Topkapı Sarayı ve Sultan Ahmet Camisi'ni yaptım. Aşağı kısımlarına Şahmeranı çizdim sonra Mevlana'yı çizdim ve Galata Kulesi'ni yaptım.

Bu resmin çizimini üç günde yaptım ve boyamasını da bir haftada yaptım. Bunlar aklıma kitaplarımdan okuyorum ve böyle şeyler görüyorum. Kitaplarımdan aklıma geliyor. Bu resim yarışmasına 40 ülkeden binlerce çocuk katıldı. Ben bu resimle dünya birincisi oldum. Büyüyünce kesinlikle resme devam edeceğim. Büyüyünce doktor, ressam ve şarkıcı olmak istiyorum."