80 yıllık dükkanına veda etti. Eşref amca sırrını kaliteli malzeme diye açıkladı

İzmir Bergama'da dedesinin ve babasının yoğurtçuluk ve sütçülük mesleğini devralan Eşref Amca , 14 yaşından beri emek verdiği kahvaltı dükkanını kapatıyor.

Yıllardır değişmeyen kahvaltı hazırlama ve servis şekli ile ziyaretçilerin uğrak noktası olan Eşref Taşkın, ilerleyen yaşına rağmen çalışmasıyla kendine hayran bıraksa da daha sonra işi oğluna devretti.

"BİR İKİ AY İÇERİSİNDE KAPATACAĞIZ"

Taşkın'ın oğlu Erkin Taşkın dükkanın bulunduğu alanın kamulaştırıldığını, işletmeyi kısa süre içinde kapatmaya hazırlandıklarını söyledi.

Yeni bir işletme açmayacaklarını belirten Taşkın, "Bir iki ay içinde kapatacağız. Babamın yaşından dolayı bu saatten sonra dükkan açacak değiliz. Biz de pek istemiyoruz. Çünkü zor iş bu işler." dedi.

Dükkanın kendileri için yalnızca bir iş yeri olmadığını vurgulayan Taşkın, "Daha önce burası bizim evdi. Dükkan baştaydı. Genişlettiler, burası dükkan olarak kaldı. Onun anıları, her şeyi burada. İki büklüm ama gelmek istiyor. Ne yapacağız, getiriyoruz. Şimdi zaten 'Ben ne yapacağım evde?' deyip duruyor. Biz de 'Sen yatağa hapis değilsin, şükret haline.' diyoruz. Öyle avutuyoruz." ifadelerini kullandı.