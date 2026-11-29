Emniyet Teşkilatı’nın 89 yıllık kanununda kapsamlı değişiklik geliyor.

Emniyet'in yapısını ve personelin çalışma hayatını baştan aşağı değiştirecek kanun çalışmasında sona gelindi.

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da incelemeye alınan düzenleme, teşkilatın değişen suç türleri ve güvenlik ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasını hedefliyor.

Çalışma, polislerin mesleğe girişinden emekliliğine kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler öngörüyor.