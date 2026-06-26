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9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

26.06.2026 23:07

İHA

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde piyasa değeri 5 milyon lira olan 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi.

9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
IHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesindeki süt ürünleri üreten bir işletme denetlendi. 

9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi 1
IHA

"Bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçuna yönelik yapılan denetimlerde yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi 2
IHA

İdari para cezası uygulanarak faaliyetten men edilen işletmede, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi. 

9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi 3
IHA

Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.