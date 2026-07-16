90 milyon lira dolandırıldığını ileri sürmüştü: "Haluk Levent'in evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
16.07.2026 15:22
Son Güncelleme: 16.07.2026 15:24
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent ile 2018'de İsviçre'de evlendiklerini iddia etti. Gözaltına alınan bir diğer şüpheli Sevda Kurt ise Levent'in kendisiyle evleneceğini söylediğini ileri sürüp "Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim.” dedi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Nurdan Eriş ve adli kontrolle serbest bırakılan Sevda Kurt'un hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.
2018 YILINDA İSVİÇRE'DE EVLENMİŞLER
Nurdan Eriş, Sulh Ceza Hakimliği ifadesinde, Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre’de tanıştığını iddia etti.
Kendisinin İsviçre'de kurulu bir işi olduğunu ileri süren Eriş, "Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre’de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı." iddiasını dile getirdi.
2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini ve o sene şirketini yaklaşık 30 milyon franga sattığını öne süren Eriş, "Ondan önce de ona para göndermiştim Amerika’daki şirketimden. Beni kullandı. Çoğu zaman ‘Borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var’ diyordu." iddialarında bulundu.
"ÇEK DAVASINDAN DOLAYI PARA LAZIM"
Koronavirüs pandemisinde Levent'in Ahbap isimli projesine para gönderdiğini dile getiren Eriş, "Ben yurtdışında yaşadığım için beni saf bulmuştur." görüşünü savundu.
Soruşturmada bahsi geçen paralara direkt olarak Haluk Levent'e göndermediğini ileri süren Eriş, "Belirttiği üzere ilk önce Emrah Bey’e, Zafer Yay’a gönderdim. Yeliz’e o dönem ben hiç para gönderdiğimi hatırlamıyorum. Geçen hafta en son benden 15 bin lira para istedi. Ben de ‘Bir şeyim kalmadı’ dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de ‘Kalkacak mı?’ dedim. ‘Evet’ dedi. ‘Toparlayacak mısın?’ dedim. Bana ‘Evet’ dedi. ‘Konserlerim devam edebilir’ dedi." iddiasında bulundu.
"KENDİMİ SALAK GİBİ HİSSEDİYORUM"
Kendisini "salak" gibi hissettiğini savunan Eriş, iddialarına şöyle devam etti:
"Çocuklarım ufak. Küçük kızım kendine zarar vermeye başladı. Ben de bu paraları istedim. İlk zamanlar Emrah’tan, sonra Zafer’den, sonra Yeliz’den gönderdi. Benim hiçbir şeyim kalmadı. Arada en son Yeliz’e de gönderdim. Kaç sene önce Türkiye’ye gelmemi istedi, geldim. Ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim. Okul parasını, geçinme parasını da gönderdi. Şimdi eski şirketime geri girdim. Oradan bir gelirim vardır. ‘Ben artık senden para istemiyorum’ dedim. ‘Benim borçlarımı kapat’ dedim sadece."
Levent'in 4-5 senedir eve hiç gelmediğini de ileri süren Eriş, "Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu, mağdur kızları kurtarıyordu.” dedi.
"EVLİ OLDUĞUNU NEZARETHANEDE ÖĞRENDİM"
Soruşturmada gözaltına alınan isimlerden Sevda Kurt'un da hakimlik ifadesi ortaya çıktı.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Haluk Levent’e 90 milyon TL borç verdiğini öne süren Kurt, yaklaşık 20 yıl Amerika’da yaşadığını söyledi.
Türkiye’ye dönme kararı aldıktan sonra Levent ile Ahbap üzerinden tanıştıklarını ileri süren Kurt, "Haluk Bey ile bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı." savunmasını yaptı.
Haluk Levent’in kendisini yemeklere ve konserlerine davet ettiğini anlatan Kurt, “Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika’daki paralarımı buraya aldım”. iddiasını ileri sürdü.
Aldığı paraları Levent’in isteği üzerine başkalarına havale ettiğini ileri süren Kurt, “Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım." diyerek en son 2025 Mart ayında para verdiğini iddia etti.
"Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da inandı kendisine, bana yine evleneceğiz dedi." diye konuşan Kurt, ifadesinde “Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım.” iddiasına yer verdi.
Kurt ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı.
İDDİALAR NE?
Dosyaya yansıyan ifadelerde Sevda Kurt adlı şüpheli, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü.
Kurt’un farklı tarihlerde Levent’in yönlendirdiği hesaplara yüksek tutarlarda para gönderdiği, adresindeki aramada ise Levent tarafından imzalandığı belirtilen 1 milyon 750 bin dolarlık borç tutanağının bulunduğu iddia edildi.
Ayrıca avukat Ece Güner de ifadesinde Levent’e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini ve bu paranın büyük bölümünü geri aldığını iddia etti.