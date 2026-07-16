90 milyon lira dolandırıldığını ileri sürmüştü: "Haluk Levent'in evli olduğunu nezarethanede öğrendim"

Nurdan Eriş, Sulh Ceza Hakimliği ifadesinde, Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre’de tanıştığını iddia etti.

Kendisinin İsviçre'de kurulu bir işi olduğunu ileri süren Eriş, "Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre’de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı." iddiasını dile getirdi.

2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini ve o sene şirketini yaklaşık 30 milyon franga sattığını öne süren Eriş, "Ondan önce de ona para göndermiştim Amerika’daki şirketimden. Beni kullandı. Çoğu zaman ‘Borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var’ diyordu." iddialarında bulundu.