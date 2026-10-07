900 gram 50 lira, denizden fışkırdı. Tezgah önünde kuyruk oldu, yirmişer tane alıyorlar

Balıkçı Gökmen Ceylan ise palamudun bol olması nedeniyle vatandaşların çok sayıda balık aldığını ifade ederek, "Fındıktan ucuz, insanlar yirmişer tane alıyor. Palamut adeta denizden fışkırdı, halk bol bol yesin. 10 tane palamut 500 lira" diye konuştu.

BOLLUKTAN VE FİYATTAN MEMNUNLAR

Vatandaşlar da palamut fiyatlarının oldukça uygun olduğunu belirterek, bu yıl yaşanan bolluktan memnun olduklarını söyledi. Bazı vatandaşlar, tanesi 50 liraya kadar düşen palamudun özellikle kalabalık aileler için uygun fiyatlı bir besin olduğunu ifade etti.