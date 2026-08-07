95 yaşındaki Türkan teyzenin gözyaşları. En yakınlarına 17 milyonluk miras tuzağı suçlaması
07.08.2026 11:07
Adana'da 95 yaşındaki kadın, babasından miras kalan arsanın satış işleminin zorla gerçekleştiğini öne sürerek kızı ve torunu hakkında şikayetçi oldu.
Adana'da 95 yaşındaki Türkan İşbilir, bir arsanın satışı sırasında kızı ve torunu tarafından kandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Olay mayıs ayında yaşandı.
İşbilir'in torunu G.K., iddiaya göre anneannesinin yanına gelerek, "Arsanı bir müteahhit 10 daire karşılığında alacak. Gel bunu satalım." dedi.
Yaşlı kadın ise bu teklifi kabul etmedi.
Ancak 15 Mayıs'ta G.K., teyzesi E.E. ile birlikte tekrar anneannesinin yanına gelerek, anneannesini 10 daire karşılığında arsayı satmaya ikna etti ve iddiaya göre iğne yapıldıktan sonra yaşlı kadını önce hastaneye götürüp akıl sağlığı raporu alındı.
Yine iddiaya göre ardından da anneannesini tapuya götüren G.K., arsanın İ.Ö. isimli bir kişiye satılmasını sağladı.
"10 DAİRE YERİNE 17 MİLYON LİRA ALDILAR"
İmzalar atıldıktan sonra İ.Ö., yaşlı kadına bir miktar nakit para verdi, daha sonrada kalan kısmı yaşlı kadının emekli maaşını aldığı banka hesabına yolladı.
Bunun üzerine Türkan İşbilir, torununa, "Hani 10 daire alacaktık, bu para nereden çıktı?" diye sordu.
Ancak iddiaya göre yine torunu ve kızı, yaşlı kadına, "Daireyi iptal ettik, para aldık." diye cevap verip, para dolu poşeti aldı.
Daha sonra torunu ve kızı, yaşlı kadını evine götürüp, önce emekli maaşını çektiği banka kartına el koydu, ardından da mobil bankacılığı kendi telefonlarında aktive edip evden ayrıldı.
"17 MİLYON LİRANIN 13 MİLYON LİRASI HARCANDI"
İki evladı geçmiş yıllarda yaşamını yitiren, iki evladı da engelli olan yaşlı kadın, cep telefonu da kullanmayı bilmediği için bu durumu kimseye anlatamadı.
Bu sürede torunu G.K. ve kızı E.E., 17 milyon liranın 13 milyonunu yaklaşık 20 gün içerisinde internetten alışveriş, kuyumcudan altın, alışveriş ve teknoloji şirketlerinden çeşitli ürünler alarak harcadı.
OLAYI DİĞER TORUNU ORTAYA ÇIKARDI
Kurban Bayramı'nda ise Türkan İşbilir'in vefat eden çocuklarından olan torunları Cemile Akkanat ve ağabeyi Cengiz Akkanat, anneannelerini ziyarete geldiğinde, yaşlı kadın yaşadıklarını torunlarına anlattı.
Bunun üzerine Cemile Akkanat, teyzesi E.E. ve kuzeni G.K.'ya neden böyle yaptıklarını sorunca saldırıya uğradı.
SON SÖZÜ MAHKEME SÖYLEYECEK
Kurban Bayramı'ndan sonra anneannelerini yanlarına alarak önce avukat tutan aile, daha sonra savcılığa gidip E.E. ve G.K.'dan şikayetçi oldu.
Adli tatil öncesi ilk olarak Türkan İşbilir'in banka hesabına tedbir kararı konuldu. Taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.