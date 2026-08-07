95 yaşındaki Türkan teyzenin gözyaşları. En yakınlarına 17 milyonluk miras tuzağı suçlaması

İki evladı geçmiş yıllarda yaşamını yitiren, iki evladı da engelli olan yaşlı kadın, cep telefonu da kullanmayı bilmediği için bu durumu kimseye anlatamadı.

Bu sürede torunu G.K. ve kızı E.E., 17 milyon liranın 13 milyonunu yaklaşık 20 gün içerisinde internetten alışveriş, kuyumcudan altın, alışveriş ve teknoloji şirketlerinden çeşitli ürünler alarak harcadı.