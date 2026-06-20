A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanlar doldu taştı

Kaş'ta yaşayan Mustafa Akıncıgil, Türkiye'nin ilk maçını yer bulamadığı için antik tiyatroda izleyemediğini söyledi.

Yer bulabilmek için 21.00'de antik tiyatroya gelerek yerini aldıklarını ifade eden Akıncıgil, "Oğlumla takımımızı desteklemeye geldik. Uykulu ama bir o kadar da heyecanlı. Milli takımımıza güveniyoruz." dedi.