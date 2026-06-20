A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanlar doldu taştı
20.06.2026 08:37
Türkiye'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile karşı karşıya geldi.
Futbolseverler ve Millilere destek vermek isteyen vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti.
Ay-yıldızlı formalarını giyen çok sayıda vatandaş, sabah namazı sonrası ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda kurulan dev ekranların karşısında yerini aldı.
Sabahın erken saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar, belediyelerin kendileri için özel hazırladığı platformlara gelerek maçın saatini beklemeye başladı.
TAM DESTEK
Belediyelerin çorba, çay ve simit gibi ikramlarda bulunduğu alanları dolduran vatandaşların bazılarının yüzlerini kırmızı-beyaza boyadığı görüldü.
Belediye ekiplerinin çorba ikram ettiği alandakilere şapka hediye edildi.
YKS ANONSU
Turkcell, Dolmabahçe Park Alanı'nda kurduğu dev ekranda taraftarlara milli maç heyecanını yaşatırken, alanı dolduranlar yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.
Alana girişte taraftarlara Türk bayrakları hediye edildi ve kalabalık gruba zaman zaman Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hatırlatılarak yüksek ses için uyarı yapıldı.
ANTİK TİYATRO
Karşılaşmadan saatler önce yerini alan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla antik tiyatroyu doldurmaya başladı.
Futbolseverler, zaman zaman tezahüratlarda bulundu.
Kaş'ta yaşayan Mustafa Akıncıgil, Türkiye'nin ilk maçını yer bulamadığı için antik tiyatroda izleyemediğini söyledi.
Yer bulabilmek için 21.00'de antik tiyatroya gelerek yerini aldıklarını ifade eden Akıncıgil, "Oğlumla takımımızı desteklemeye geldik. Uykulu ama bir o kadar da heyecanlı. Milli takımımıza güveniyoruz." dedi.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.